خطف معتمر داخل الحرم المكي الأنظار بعد أن حطت حمامة على رأسه أثناء أدائه الطواف حول الكعبة المشرفة، وظلت ثابتة معه في مشهد أثار الدهشة والإعجاب بين الحاضرين، قبل أن ينتشر المقطع بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

هل شاهدت حمامة تحط على رأس معتمر أثناء الطواف حول الكعبة؟

أثناء انشغال المعتمر بأداء مناسك الطواف في العمرة، فوجئ المتواجدون بحمامة على رأسه وبقيت مستقرة دون أن تبدي أي خوف أو محاولة للطيران، فيما واصل الرجل طوافه بهدوء وخشوع، وكأن المشهد جزء من لحظة روحانية

أثار هذا المشهد تساؤلات واسعة بين رواد مواقع التواصل، حيث علق أحدهم عبر منصة "إكس": "الحمامة اختارته من بين آلاف المعتمرين، وهذا الاختيار ليس مجرد صدفة، هناك سر جعلها تختاره."

بينما قال آخر:" سبحان الله، حاجة تقشعر لها الأبدان"، ويرى البعض أن الأمر قد يكون عفويا، بينما يربطه آخرون بدلالات روحية أو لحظة صفاء خاصة".

⚡️🚨معتمر يخطف الأنظار في المسجد الحرام بعد أن اختارت حمامة الوقوف على رأسه والبقاء معه أثناء طوافه. pic.twitter.com/hAYgYKAysw — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) April 6, 2026

أقرأ أيضًا:



