إعلان

حمامة فوق رأس معتمر خلال الطواف حول الكعبة.. فيديو أثار تفاعلا

كتب : أسماء العمدة

11:00 م 15/04/2026

الكعبة المشرفة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطف معتمر داخل الحرم المكي الأنظار بعد أن حطت حمامة على رأسه أثناء أدائه الطواف حول الكعبة المشرفة، وظلت ثابتة معه في مشهد أثار الدهشة والإعجاب بين الحاضرين، قبل أن ينتشر المقطع بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

أثناء انشغال المعتمر بأداء مناسك الطواف في العمرة، فوجئ المتواجدون بحمامة على رأسه وبقيت مستقرة دون أن تبدي أي خوف أو محاولة للطيران، فيما واصل الرجل طوافه بهدوء وخشوع، وكأن المشهد جزء من لحظة روحانية

أثار هذا المشهد تساؤلات واسعة بين رواد مواقع التواصل، حيث علق أحدهم عبر منصة "إكس": "الحمامة اختارته من بين آلاف المعتمرين، وهذا الاختيار ليس مجرد صدفة، هناك سر جعلها تختاره."

بينما قال آخر:" سبحان الله، حاجة تقشعر لها الأبدان"، ويرى البعض أن الأمر قد يكون عفويا، بينما يربطه آخرون بدلالات روحية أو لحظة صفاء خاصة".

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هند سعيد صالح تكشف حقيقة بيع سيارة نُسبت لوالدها الراحل
زووم

هند سعيد صالح تكشف حقيقة بيع سيارة نُسبت لوالدها الراحل
من الإعلانات إلى العقارات.. ما هي استثمارات محمد صلاح خارج الملاعب؟
رياضة عربية وعالمية

من الإعلانات إلى العقارات.. ما هي استثمارات محمد صلاح خارج الملاعب؟
جسده مسلسل حكاية نرجس.. إسلام ضحية "بنت إبليس" يعود لأسرته في ليبيا
حوادث وقضايا

جسده مسلسل حكاية نرجس.. إسلام ضحية "بنت إبليس" يعود لأسرته في ليبيا
بيان عاجل لمستشفى الحسين بعد واقعة اختطاف رضيعة من قسم النساء والتوليد
الأزهر

بيان عاجل لمستشفى الحسين بعد واقعة اختطاف رضيعة من قسم النساء والتوليد
بيان عاجل لمستشفى الحسين بعد واقعة اختطاف رضيعة من قسم النساء والتوليد
الأزهر

بيان عاجل لمستشفى الحسين بعد واقعة اختطاف رضيعة من قسم النساء والتوليد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان