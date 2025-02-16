أغلى 5 خواتم زفاف في التاريخ.. أسعار خيالية وحكايات ملكية (صور)

كتبت- أسماء العمدة

يُعد يوم الزفاف حدثًا استثنائيًا في حياة كل شخص، حيث يحمل معه الكثير من المعاني والتقاليد. ويُعتبر اختيار خاتم الزفاف المناسب جزءًا أساسيًا من هذه التقاليد، فهو ليس مجرد قطعة من المجوهرات، بل رمز للحب والالتزام الأبدي بين الزوجين.

1- خاتم النجمة الوردية (The Pink Star)

جرى بيع هذه الماسة الوردية، التي يبلغ وزنها 59.6 قيراط، في عام 2017، وتُعد أغلى خاتم زفاف في العالم حتى اليوم، حيث بلغ سعره 71.2 مليون دولار، وفقًا لموقع Times of India.

2- خاتم ويتيلسباخ-جراف (Wittelsbach-Graff)

تزن هذه الماسة الزرقاء النادرة 31.06 قيراط، وتم بيعها عام 2011. تتميز بتاريخ طويل ومعقد، إذ كانت جزءًا من التيجان الملكية في بافاريا والنمسا لعدة قرون، ووصل سعرها إلى 80 مليون دولار.

3- خاتم أوبنهايمر الأزرق (Oppenheimer Blue)

يبلغ وزن هذه الماسة الزرقاء النادرة 12.03 قيراط، وتم بيعها عام 2016. وكانت مملوكة سابقًا للسير فيليب أوبنهايمر، أحد أفراد عائلة «دي بيرز» الشهيرة في مجال الماس، وبيعت بسعر 57.5 مليون دولار.

4- خاتم ماسة زرقاء لا مثيل لها (The Unparalleled Blue Diamond)

تم بيع هذه الماسة الفريدة، التي تزن 15.04 قيراط، في عام 2015، وتتميز بلونها الأزرق العميق وندرتها الشديدة، إذ بلغ سعرها 40 مليون دولار.

5- خاتم ماسة جراف الوردي (The Graff Pink)

تزن هذه الماسة الوردية 24.78 قيراط، وتم بيعها عام 2010، وكانت مملوكة سابقًا لهاري وينستون، أحد أشهر تجار الماس في العالم، وبيعت بسعر 46.2 مليون دولار.