يحمل هذا الأسبوع أجواءً رومانسية استثنائية وفقًا لتوقعات عدد من مواقع الأبراج العالمية، حيث تشير التحليلات الفلكية إلى أن اقتران كوكبي الزهرة والمشتري يمنح بعض الأبراج فرصًا أكبر للتقارب العاطفي وبداية علاقات جديدة أو تعزيز العلاقات القائمة.

وبينما قد يستفيد الجميع من هذه الطاقة الإيجابية، تبدو بعض الأبراج أكثر حظًا من غيرها في الحب خلال الأيام المقبلة، ومنهم برج الحوت، وبرج الثور، وبرج الجوزاء، وبرج الميزان، وبرج الأسدن وفق موقع "people".

برج الحوت

يبدو أن مواليد برج الحوت من أكثر الأبراج استفادة من الأجواء العاطفية هذا الأسبوع، فالفترة الحالية تمنحهم فرصة للتعبير عن مشاعرهم بصورة أكثر وضوحًا، كما قد تشهد العلاقات القائمة مزيدًا من التفاهم والانسجام.

أما العزاب، فقد يجدون أنفسهم أمام فرصة للتعرف إلى شخص يلفت انتباههم بشكل خاص.

برج الثور

يحظى برج الثور بأسبوع واعد على الصعيد العاطفي، إذ تشير التوقعات إلى زيادة مشاعر القرب والود مع الشريك، كما تبدو الأيام المقبلة مناسبة لاتخاذ خطوات جديدة في العلاقة أو حل بعض الخلافات القديمة.

ويُتوقع أن ينجح مواليد هذا البرج في جذب الانتباه بفضل حضورهم الهادئ والجذاب.

برج الجوزاء

تشير التوقعات إلى أن مواليد الجوزاء قد يعيشون أجواء عاطفية أكثر حيوية هذا الأسبوع، التواصل سيكون مفتاح النجاح بالنسبة لهم، سواء من خلال لقاءات جديدة أو إعادة إحياء مشاعر قديمة.

كما تبدو الفرص مواتية لتقوية الروابط العاطفية مع الشريك.

برج الميزان

يُعرف برج الميزان بطبيعته الرومانسية، ويبدو أن هذا الأسبوع يحمل له دعمًا إضافيًا على المستوى العاطفي، فقد تبرز تطورات إيجابية في العلاقات الحالية، بينما يجد العزاب فرصًا للتعرف إلى أشخاص يشاركونهم الاهتمامات نفسها، كما تساعدهم الأجواء الفلكية على التعبير عن مشاعرهم بسهولة أكبر.

برج الأسد

مواليد الأسد قد يستفيدون بشكل خاص من الأيام الأخيرة من الأسبوع، حيث تزداد فرص اللقاءات العاطفية والتقارب مع الشريك.

كما يتمتع أصحاب هذا البرج بطاقة إيجابية وجاذبية قد تساعدهم على جذب الاهتمام وإشعال شرارة الحب.

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