أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلغاء ضرب إيران وعمليات القصف التي كانت مقررة مساء اليوم، إثر التوصل إلى توافق رفيع المستوى بشأن إبرام صفقة موسعة.

وأوضح ترمب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، أن المباحثات مع إيران وصلت إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وحظيت بمصادقتها. وبناء على ذلك، اتخذ قراره الرئاسي بوقف العمليات العسكرية وإلغاء ضرب إيران هذا المساء.

الأطراف الموافقة على إلغاء ضرب إيران

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن المباحثات والنقاط النهائية حظيت بموافقة جميع الأطراف المعنية، سواء في المفهوم العام أو في أدق التفاصيل.

وتضم قائمة الأطراف الموافقة كلا من الولايات المتحدة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي، والسعودية، والإمارات، وقطر، وتركيا، وباكستان، والبحرين، والكويت، والأردن، ومصر، إلى جانب دول أخرى.

استمرار الحصار رغم إلغاء ضرب إيران

ورغم التوافق على إلغاء ضرب إيران عسكريا، أكد ترمب أن الحصار البحري المفروض سيبقى ساريا بكامل قوته ومفعوله حتى يتم إبرام هذه الصفقة بشكل نهائي.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن زمان ومكان مراسم التوقيع في وقت قريب جدًا.