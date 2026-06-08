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من هو الملك صاحب أكبر ثروة ذهبية في التاريخ؟

كتب : شيماء مرسي

01:30 م 08/06/2026
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    سيطرة مانسا على أغنى مناجم الذهب في العالم
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    عرف مانسا بـ الإمبراطور المالي القوي خلال القرن الرابع عشر
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    حكم مانسا مملكة في غرب إفريقيا سيطرت على بعض أغنى مناجم الذهب في العالم
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    الملك صاحب أكبر ثروة ذهبية في التاريخ
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    بني مانسا العديد من المساجد والمدارس والمكتبات

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يعد مانسا موسى الإمبراطور المالي في القرن الرابع عشر أغنى شخص في التاريخ، وذلك بفضل سيطرته على أغنى مناجم الذهب في العالم.

وخلال رحلته الشهيرة إلى مكة المكرمة عام 1324، وزع كميات كبيرة من الذهب، وهذا أدى إلى مشكلات اقتصادية في مصر.

مظاهر الثراء والسلطة عبر العصور

على مر العصور، اشتهر العديد من الملوك والأباطرة بامتلاك ثروات هائلة ونفوذ اقتصادي واسع.

ولم تقتصر مظاهر نفوذهم على حجم ثرواتهم فحسب، بل انعكست أيضا في القصور والحصون الفخمة التي بنوها والعروش المرصعة بالأحجار الكريمة، والمعابد المذهبة الضخمة، فضلًا عن الخزائن المليئة بالذهب.

بالإضافة إلى أن بعض الملوك امتلكوا مناجم ذهب خاصة بهم، بينما جمع آخرون ذهبهم من خلال التجارة والضرائب والحروب، وفقا لموقع "نيوز 18".

من هو مانسا موسى؟

-عرف بـ الإمبراطور المالي القوي خلال القرن الرابع عشر.

-حكم مملكة في غرب إفريقيا سيطرت على بعض أغنى مناجم الذهب في العالم، مما منحه ثروة طائلة.

-ذاع صيته عالميا عام ١٣٢٤ عندما أدى فريضة الحج إلى مكة، مصطحبا معه آلاف الجنود والخدم والجمال وكميات هائلة من الذهب لتوزيعها.

-وزع كميات هائلة من الذهب على الأشخاص في مصر.

-يعتبر العديد من المؤرخين مانسا موسى أحد أثرى أثرياء التاريخ.

-بنى العديد من المساجد والمدارس والمكتبات، مما ساهم في تعزيز التعليم والدين والثقافة في جميع أنحاء إمبراطوريته، ونتيجة لذلك، تطورت مدن مثل تمبكتو لتصبح مراكز عالمية مرموقة للدراسات الإسلامية والتقدم الفكري والتعلم والتجارة الدولية. (صورة توضيحية: ويكيميديا ​​كومنز)

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