فيديو مؤثر.. فيل ينهار حزنا في وداع مربيه وهو على فراش الموت

كتبت- شيماء مرسي:

انتشر مقطع فيديو مؤثر للغاية على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيلاً حزينًا وهو يودع مربيه في المستشفى قبل أن يفارق الحياة.

ويظهر الفيديو الفيل وهو يتسلل ببطء إلى غرفة المستشفى لزيارة صديقه المريض، ويؤكد هذا المقطع مدى قوة الرابطة بينهما، وفقا لموقع "thelogicalindian".

وفي الفيديو، حاول الفيل التواصل مع صديقه المريض، وبالفعل ساعده شخص آخر يقف بجوار المريض عن طريق توجيه يده إلى فم الفيل.

وعندما رأى الفيل مربيه في تلك الحالة، انهار حزنا وسقط على الأرض، وتفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي بشدة مع الفيديو، وصدم بعض المستخدمين من عمق مشاعر الفيل وقدرتها على الحزن.

وأشار البعض إلى أن الفيلة تتميز بفهمها العميق للموت وقدرتها على الحداد على رفاقها، كما سلطت تعليقات أخرى الضوء على العلاقة الوثيقة التي تربط الفيلة بمدربيها من البشر والتي تمتد لسنوات طويلة.

An elephant comes to visit it's elderly human companion in village hospital ... 💕pic.twitter.com/QMx14Jlx0c

— The Figen (@TheFigen_) March 13, 2024

