أغرب وظيفة دبلوماسية.. قط يتولى منصبا رسميا في بريطانيا

كتبت- شيماء مرسي:

عاد القط "بالمرستون"، المعروف بلقب "كبير صائدي الفئران" في وزارة الخارجية البريطانية، إلى العمل الدبلوماسي.

ويشغل الآن منصب "كبير ممثلي المملكة المتحدة للقطط" في جزر برمودا، وفقًا لما كشفته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وبعد أكثر من أربع سنوات من التقاعد، أعلن بالمرستون عن عودته إلى العمل عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، قائلاً: "لقد أغرتني الدبلوماسية للعودة من التقاعد".

وأضاف: "بدأت للتو العمل مستشارًا لعلاقات القطط (شبه متقاعد) لدى حاكم برمودا الجديد".

وقد حظي القط بترحيب كبير من سكان برمودا لدى عودته.

وبدأ القط مشواره في وزارة الخارجية البريطانية عام 2016 كـ"قط إنقاذ"، وسُمي على اسم "اللورد بالمرستون"، أطول وزير خارجية بريطاني في التاريخ.

واشتهر "بالمرستون" بمهارته الكبيرة في اصطياد الفئران، حيث كان الموظفون يكافئونه بالهدايا والحلوى، وكان يرد الجميل أحيانًا بإحضار فئران ميتة لهم.

وأكدت وزارة الخارجية البريطانية أن بالمرستون سيحضر فقط الاجتماعات التي يراها ضرورية، بينما سيواصل الاستمتاع بأوقات راحته في قيلولة.

Diplomacy and a purr-fect role have lured me out of retirement. I’ve just started work as feline relations consultant (semi-retired) to the new Governor of Bermuda. I’ve been busy meeting very welcoming Bermudians @TheRoyalGazette @FCDOGovUK pic.twitter.com/v8BM548P2l