

وكالات

أعلنت القوات الجنوبية في اليمن، مقتل قيادي بارز في تنظيم القاعدة يدعى رويس الرويمي، إلى جانب مرافقيه، خلال حملة تمشيط في منطقة غيل بن يمين بمحافظة حضرموت.

قالت القوات الجنوبية، إنها قتلت الرويمي خلال حملة تمشيط أمنية نفذتها النخبة الحضرمية بالتعاون مع قوات الدعم الأمني في منطقة غيل بن يمين بمحافظة حضرموت.

وأكد بيان القوات، أن العملية جاءت ضمن حملة واسعة لتطهير المنطقة من العناصر الإرهابية والمتمردين، حيث وجهت القوات ضربات موجعة أفشلت مخططاتهم الإجرامية، مع التزام بمواصلة عمليات التأمين لترسيخ الاستقرار.

في سياق متصل، خاضت النخبة الحضرمية اشتباكات عنيفة مع مسلحين إرهابيين في عيص خرد شمال شرق الشحر، أسفرت عن مقتل 5 منهم، مع فرض طوق أمني محكم على المتبقين، وفقا لروسيا اليوم.