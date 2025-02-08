10 صور مذهلة للشارع الأغلى في العالم.. ما قصته؟

كتب – سيد متولي

لفترة طويلة من الزمن، احتفظ شارع Upper Fifth Avenue في نيويورك بلقب "الشارع الأغلى في العالم"، ولكن تم إزاحته عن هذا اللقب مؤخرًا لصالح شارع مونتينابوليوني، Montenapoleone، وهو شارع تسوق راقي في ميلانو بإيطاليا.

وفي كل عام، تنشر شركة كوشمان آند ويكفيلد الأميركية مؤشرا عالميا يصنف أغلى مناطق التسوق في العالم حسب أسعار الإيجار التي تفرضها، واحتلت Upper Fifth Avenue المرتبة الأولى من بين 138 وجهة رائدة في مجال التجزئة في مختلف أنحاء العالم لسنوات عديدة، ولكن في العام الماضي، تجاوزها شارع مونتينابوليوني، وهو شارع التسوق الفاخر الأكثر شعبية في ميلانو، بحسب odditycentral.

ولا يشكل هذا الشارع القصير عامل جذب للسياح المهتمين بالتسوق فحسب، بل إنه يجتذب أيضا بعضاً من أغنى الناس في مختلف أنحاء العالم، والذين ينفق كثيرون منهم ما لا يقل عن 2500 يورو (2600 دولار أمريكي) لكل عملية شراء، وهو أعلى متوسط إيصالات في العالم.

وشهدت السياحة الفاخرة في ميلانو ازدهارًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل العديد من الأحداث الفاخرة، مثل أسبوعي الموضة وأسبوع التصميم، كما تمكنت المدينة الإيطالية من جذب المقيمين الدائمين الأثرياء بمساعدة الحوافز الضريبية السخية.

وتبعت العلامات التجارية الفاخرة هذا النهج، وتنافست بشراسة على أفضل المواقع للمتاجر الفعلية، ولا يوجد مكان أفضل للتواجد في ميلانو من شارع مونتينابوليوني.

وفي حين ظلت الإيجارات في Upper Fifth Avenue مستقرة على مدى العامين الماضيين، فقد ارتفعت في مونتينابوليوني بنسبة 30% ويتوقع الخبراء أن ترتفع أكثر، ومن المتوقع أن تدفع الشركات في المتوسط 20 ألف يورو للمتر المربع (2047 دولارا للقدم المربع) في مونتينابوليوني، مقارنة بـ 19537 يورو للمتر المربع (2000 دولار للقدم المربع)، إنها ثروة، لكن يبدو أن شركات مثل فندي وبرادا وفيرساتشي تعتقد أنها استثمار يستحق.

وتشير التقارير إلى أن أكبر علامة تجارية في مونتينابوليوني تجني ما بين 50 و100 مليون يورو سنويًا من متاجرها المادية هناك، وهو ما لا يأخذ في الاعتبار التعرض التسويقي لعشرات الملايين من الأشخاص كل عام.

ومن أهم المزايا التي يتمتع بها شارع مونتينابوليوني مقارنة بشوارع التسوق الشهيرة الأخرى في مختلف أنحاء العالم هو حجمه الصغير نسبيا، فهو يقل طوله عن ربع ميل، وهو ما يعني أن مساحات البيع بالتجزئة محدودة للغاية وبالتالي فهي باهظة الثمن، ويمكن بيع المباني في أغلى شارع في العالم بمليارات الدولارات، ولا تستطيع سوى أكبر العلامات التجارية للأزياء تحمل تكاليف الإيجار.

وقال جوجليلمو مياني، رئيس جمعية منطقة مونتينابوليوني، لشبكة سي بي إس نيوز : "ليس كل شيء يمكن أن يتناسب، وهو أمر مفيد، حيث أن المساحة المحدودة تجعل الشارع أكثر حصرية وديناميكية".

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