20 صورة لـ أغرب فندق في العالم.. مبني بالكامل من الملح

كتبت- أسماء مرسي:

في صحراء بوليفيا بأمريكا الجنوبية، يقع فندق فريد من نوعه، وهو "دي سال" إنه ليس مجرد فندق، بل تحفة معمارية مصنوعة بالكامل من الملح، تتحدى الظروف الطبيعية القاسية وتجذب آلاف الزوار سنويا.

موقع فريد من نوعه

يقع هذا الفندق على ارتفاع شاهق يبلغ 3600 متر فوق سطح البحر، ويتميز بموقعه المميز فوق سهل ملحي أبيض واسع يمتد على مد البصر، ما يخلق منظرا طبيعيا يخطف الأنظار.

تحتوي هذه المنطقة على أكبر صحراء ملحية في العالم فتحتوى وحدها على عشرة ملايين طن من الملح ، من هنا جاءت فكرة بناء الفندق من الملح بدلًا من الرمال ليكون أكثر تعبيرًا عن المنطقة الواقع بها، وفقا لموقع "brendansadventures".

يُشبه المنظر من حول الفندق حلبة تزلج ضخمة لا نهاية لها، حيث يتلألأ الملح الأبيض تحت أشعة الشمس الساطعة، ومع ذلك، الوصول إلى هذا الفندق ليس بالأمر السهل، فالشمس تعكس بقوة على سطح الملح، ما يجعل الرؤية صعبة ويتطلب بعض الجهد للوصول إلى هذا المكان.

تصميم فريد من نوعه

يتميز هذا الفندق البسيط والمتواضع بتصميمه المبتكر الذي يعتمد بشكل كامل على الملح كمادة أساسية، ويتكون من 10 غرف صغيرة فقط، ويضم حماما عاما واحدا، وكلها مصنوعة من الملح.

تم بناء الجدران من طوب ملحي معالج بالحرارة، وملتصق ببعضه البعض بمادة إسمنتية خاصة.

ولم يقتصر استخدام الملح على الجدران فقط، بل تم استخدامه أيضًا في صناعة الأثاث، ما يكمل التصميم الفريد لهذا المكان.

سحر الموقع

بالرغم من بساطة التصميم، فإن ما يجذب الزوار إلى هذا الفندق ليس المبنى نفسه، بل الموقع المذهل الذي يقع فيه، حيث يقع في سالار دي أويوني، أكبر مسطح ملحي في العالم، والذي يمتد على مساحة تزيد عن 10 آلاف كيلومتر مربع.

هذا المكان فريد من نوعه وساحر يجذب السياح من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بجماله الفريد.

فندق أصيل

بالرغم من ظهور العديد من الفنادق الملحية الأخرى في المنطقة، إلا أنه يظل هو الفندق الأصلي والأكثر سحرا.

تجربة لا تنسى

فندق دي سال ليس مجرد مكان للإقامة، بل هو تحفة فنية ووجهة سياحية تجمع بين سحر الطبيعة وجمال التصميم والمناظر الطبيعية الخلابة، والتي تشمل مسطحات الملح، والتلال الرمادية.

اقرأ أيضا:

تقي من أمراض القلب والسكتة الدماغية.. 6 فواكه تحارب الكوليسترول

يضبط سكر الدم ويمنع أمراض القلب.. عصير سحري يفعل العجب بجسمك

موقف محرج.. سقوط مذيعة على الهواء مباشرة (فيديو)

حديقة حيوان صينية تصبغ الكلاب لتبدو كالنمور لهذا السبب (فيديو)

لن تتخيل سعره.. 10 صور لـ أول حذاء في العالم مصمم بالذكاء الاصطناعي