الكنيست الإسرائيلي يناقش قانونا جديدا لتقييد مكبرات صوت المساجد

كتب : مصراوي

08:05 ص 29/12/2025

الكنيست الإسرائيلي

وكالات

أعلن حزب "عوتسما يهوديت" الإسرائيلي، عن تقديم مشروع قانون يحظر تشغيل أنظمة الإذاعة في المساجد كقاعدة أساسية، مشروطا بتصريح رسمي يقيم شدة الضجيج وقربه من المناطق السكنية.

ووفقا للمشروع، يمنع إقامة أو تشغيل مكبرات الصوت بدون إذن، مع صلاحيات واسعة للشرطة تشمل الإيقاف الفوري، مصادرة المعدات، وغرامات تصل إلى عشرات الآلاف من الشواقل في حال الانتهاكات.

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ورئيس لجنة الأمن الوطني في الكنيست زفيكا فوجل، إن المشروع يفرض ترخيصا ومراقبة منظمة، ويهدف إلى إعادة الهدوء وجودة الحياة، بخلاف المشاريع السابقة ذات الاستثناءات الواسعة، وفقا لروسيا اليوم.

