تناول الوجبات الخفيفة أمام التلفزيون.. هل يزيد الوزن؟

تناول الوجبات الخفيفة أمام التلفزيون عادة شائعة، خاصة خلال موسم الأعياد، إلا أن دراسات علمية حديثة تشير إلى أن هذه العادة قد تؤدي إلى زيادة في الوزن تفوق ما يتوقعه الكثيرون.

وبحسب ديلي ميل، يتناول الأشخاص كميات أكبر من الطعام عند مشاهدتهم التلفزيون مقارنة بمن يستخدمون الهواتف الذكية أو يتناولون طعامهم دون أي عوامل تشتيت، إذ يؤثر انشغال الدماغ بالمشاهدة على إدراك كمية الطعام المستهلكة.

وكشفت دراسة أمريكية أن استهلاك السعرات الحرارية يزداد بنحو 25% عند تناول الطعام أثناء مشاهدة التلفزيون، مقارنة بتناوله مع إطفاء الشاشة.

وأجرى باحثون من معهد وورسيستر بوليتكنيك في ولاية ماساتشوستس تجربة شملت 114 مشاركاً، لدراسة تأثير مشاهدة التلفزيون واستخدام الهواتف الذكية على كمية الطعام المتناولة، حيث أُبلغ المشاركون أنهم جزء من دراسة حول تعدد المهام.

وخلال التجربة، حصل جميع المشاركين على الكمية نفسها من رقائق البطاطس وشوكولاتة M&M’s، ثم قُسموا إلى ثلاث مجموعات: مجموعة تشاهد التلفزيون، وأخرى تستخدم الهاتف الذكي، وثالثة تتناول الطعام دون أي مشتتات.

وأظهرت النتائج، المنشورة في مجلة Physiology and Behaviour، أن مشاهدي التلفزيون استهلكوا في المتوسط 164 سعرة حرارية للفرد، مقارنة بـ131 سعرة حرارية لدى من تناولوا الطعام دون مشاهدة التلفزيون، في حين لم تسجل فروق ملحوظة بين مستخدمي الهواتف الذكية والمجموعة غير المشتتة.

وأكد الباحثون أن مشاهدة التلفزيون أثناء تناول الطعام تشجع على الإفراط في الأكل وتعزز العادات الغذائية غير الصحية، مشددين على أن تجنبها قد يساعد على تحسين الوعي الغذائي والسلوك الصحي.

وأشاروا إلى أن عدم زيادة الاستهلاك لدى مستخدمي الهواتف الذكية قد يعود إلى انشغال اليدين بالجهاز، بينما تتيح مشاهدة التلفزيون حرية أكبر للأكل دون انتباه، كما حذروا من أن الإفراط في تناول الطعام يمثل خطرا صحيا كبيرا، وقد يسهم في زيادة معدلات الأمراض والوفاة المبكرة.