أقدم كتاب "طبخ" في التاريخ.. وصفات عمرها آلاف السنين

كتبت- أسماء مرسي:

تعتبر كتب الطهي جزءا أساسيا من كل مطبخ، خاصة للفتيات المبتدئات في عالم الطهي، إنها بمثابة دليل يساعدهن على تعلم أساسيات الطبخ وإعداد وصفات لذيذة، ولكن هل تساءلت يوما عن أقدمها على الإطلاق في التاريخ؟

اكتشاف أول كتاب طهي في التاريخ

يعود تاريخ أقدم كتاب في التاريخ إلى عام 1730 قبل الميلاد، تم اكتشافه في بلاد ما بين النهرين، وهو يحمل بين طياته وصفات لأطباق يعود تاريخها إلى آلاف السنين.

تتكون هذه المجموعة الفريدة من ثلاثة ألواح طينية صغيرة، منقوش عليها علامات مسمارية معقدة، تحتوي على تعليمات طهي مفصلة.

وقد كُتبت هذه الألواح خلال عهد الأسرة البابلية الأولى، في مكان ما في الوادي الخصيب بين نهري دجلة والفرات في العراق الحديث، وفقا لموقع "thedailymeal".

حفظ وترجمة

تُحفظ هذه الألواح الثمينة الآن في متحف بيبودي بجامعة ييل، الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن مجموعة واسعة من الألواح الطينية المنقوشة التي تعود إلى العصر البابلي القديم.

وقد تم ترجمة هذه الألواح ونشرها في كتاب بعنوان "أقدم كتاب طبخ في العالم، الطبخ في بلاد ما بين النهرين"، ما أتاح للباحثين وعامة الناس فرصة التعرف على فنون الطهي في تلك الحقبة الزمنية البعيدة.

وصفات فريدة من نوعها

تتميز مجموعات الوصفات المكتوبة على هذه الألواح بأنها فريدة من نوعها، حيث لم يتم العثور عليها في أي مكان آخر حتى الآن.

وأشار العلماء أن هذه الوصفات كانت مخصصة للطهاة المحترفين في ذلك الوقت، ما يشير إلى وجود مهنة الطهي وتقديرها في الحضارات القديمة.

يحتوي هذا الكتاب على حوالي 35 وصفة متنوعة، وتشمل تفاصيل حول المكونات وطرق الطهي.

مكونات مألوفة وتقنيات طهي مبتكرة

بعض المكونات المستخدمة في هذه الوصفات مألوفة في المطابخ الحديثة، مثل الكراث والكزبرة، واللحوم والخضروات، في حين تبدو بعض الوصفات الأخرى غير عادية للغاية، مثل المرق المصنوع من اللبن الرائب ودم الأغنام.

وربما تكون الوصفة الأكثر شعبية في المجموعة هي شوربة لحم الضأن المطهي مع الكراث والبنجر، والذي كان يُتبل جيدا بالثوم والبصل والكزبرة والكمون وأوراق الجرجير.

تنوع الطعام

كشفت هذه الألواح عن تنوع الأطعمة التي كان يتناولها الناس في ذلك الوقت، والتي لم تقتصر على اللحوم والحبوب، بل شملت أيضا الخضروات والفواكه، بالإضافة إلى وصفات بسيطة لوجبات كانت تشمل الخبز والحساء.

كما استخدم القدماء مجموعة متنوعة من التوابل والأعشاب لتتبيل طعامهم، ما يدل على اهتمامهم بنكهة ومذاق الطعام.

وكانت اللحوم هي المكون الرئيسي في معظم الوصفات، وكانت تُشوى قبل إضافة مرق دهني، ويبدو أن عشاق الطعام القدماء كانوا يفضلون لحوم الدواجن ولحم الضأن، بالإضافة إلى لحوم الغزال.

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