صدمت المتابعين.. سعودية تأكل 5 قوالب زبدة في 85 ثانية (فيديو)

كتب – سيد متولي

في واقعة صدمت المتابعين، تناولت "التيك توكر" السعودية رنا مطر، 5 قوالب زبدة، ووثقت ما حدث في فيديو أمام الكاميرا.

وفي الفيديو، تظهر "رنا"، وأمامها 5 قوالب زبد، وبدأت بتناول أول قالب، حيث وضعت عليه ملح هيمالايا.

ونجحت الفتاة في تناول 5 قوالب زبدة في دقيقة و25 ثانية، 85 ثانية بالضبط، لكنها حذرت المتابعين من تجربة هذا الأمر.

وكشفت أنها تقوم بهذه التحديات لإظهار قدرتها الفائقة في تناول كميات كبيرة من الطعام.

وتفاعل المتابعون مع الفيديو، وعلق أحد الأشخاص: "هاذا الفيديو خاص تماما للناس يلي مقهوره قهر انها ما بتسمن"، بينما قال آخر: " انتي تكلي كل الزبده دي وأنا اللي اتخن في الأخر".

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