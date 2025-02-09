إعلان

صدمت المتابعين.. سعودية تأكل 5 قوالب زبدة في 85 ثانية (فيديو)

03:00 م الأحد 09 فبراير 2025

رنا مطر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب – سيد متولي

في واقعة صدمت المتابعين، تناولت "التيك توكر" السعودية رنا مطر، 5 قوالب زبدة، ووثقت ما حدث في فيديو أمام الكاميرا.

وفي الفيديو، تظهر "رنا"، وأمامها 5 قوالب زبد، وبدأت بتناول أول قالب، حيث وضعت عليه ملح هيمالايا.

ونجحت الفتاة في تناول 5 قوالب زبدة في دقيقة و25 ثانية، 85 ثانية بالضبط، لكنها حذرت المتابعين من تجربة هذا الأمر.

وكشفت أنها تقوم بهذه التحديات لإظهار قدرتها الفائقة في تناول كميات كبيرة من الطعام.

وتفاعل المتابعون مع الفيديو، وعلق أحد الأشخاص: "هاذا الفيديو خاص تماما للناس يلي مقهوره قهر انها ما بتسمن"، بينما قال آخر: " انتي تكلي كل الزبده دي وأنا اللي اتخن في الأخر".

اقرأ أيضا:

تقي من أمراض القلب والسكتة الدماغية.. 6 فواكه تحارب الكوليسترول

يضبط سكر الدم ويمنع أمراض القلب.. عصير سحري يفعل العجب بجسمك

موقف محرج.. سقوط مذيعة على الهواء مباشرة (فيديو)

حديقة حيوان صينية تصبغ الكلاب لتبدو كالنمور لهذا السبب (فيديو)

لن تتخيل سعره.. 10 صور لـ أول حذاء في العالم مصمم بالذكاء الاصطناعي

التيك توكر السعودية رنا مطر سعودية تأكل 5 قوالب زبدة التحديات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

قومي الأجور يحسم اليوم الحد الأدنى للقطاع الخاص وتوقعات برفعه لـ7000
زيادة العلاوة الدورية للعاملين بالكهرباء 15 % على الأجر الأساسي -تفاصيل