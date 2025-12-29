إعلان

بـ91 مسيرة.. أوكرانيا تشن هجوما على مقر إقامة بوتين

كتب-عبدالله محمود:

05:33 م 29/12/2025

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نقلت وكالة الأنباء الحكومية الرئيسية في روسيا "إيتار تاس"، عن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن أوكرانيا شنت هجوما بمسيرة على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين في نوفغورود الليلة الماضية.

وقال وزير الخارجية الروسي، في تصريحات إعلامية اليوم الإثنين، إن كييف حاولت مهاجمة المقر الرئاسي بـ 91 طائرة مسيرة تم إسقاطها جميعا.

وأكد لأفروف، أن روسيا لن تتغاضى عن الهجوم الأوكراني بطائرة مسيرة على مقر الرئاسة الروسية.

وأشار وزير الخارجية الروسي، إلى أن موسكو لا تنوي الانسحاب من المفاوضات رغم هجوم القوات الأوكرانية على مقر إقامة بوتين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بوتين أوكرانيا هجوم على مقر إقامة بوتين

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

تنزانيا

- -
18:00

تونس

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. مباراة مصر وأنجولا في بطولة كأس الأمم الأفريقية
شهادة أم دولار وذهب وفضة وعقار.. من الرابح والخاسر الأكبر في 2025؟
"نهاية المرحلة".. تصاعد المطالب بتغيير حكومة مدبولي في بداية 2026
بعد تعرضه لانتقادات.. علاء عبدالفتاح يعتذر لبريطانيا عن تغريدات قديمة ضد الصهيونية والبيض
إسطبل خيول.. تحقيقات النيابة في مصحة الهروب الكبير: حبس و3 اتهامات
قناة مجانية على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا في أمم أفريقيا 2025
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة.. أمطار وبرق ورعد