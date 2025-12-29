بـ91 مسيرة.. أوكرانيا تشن هجوما على مقر إقامة بوتين

نقلت وكالة الأنباء الحكومية الرئيسية في روسيا "إيتار تاس"، عن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن أوكرانيا شنت هجوما بمسيرة على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين في نوفغورود الليلة الماضية.

وقال وزير الخارجية الروسي، في تصريحات إعلامية اليوم الإثنين، إن كييف حاولت مهاجمة المقر الرئاسي بـ 91 طائرة مسيرة تم إسقاطها جميعا.

وأكد لأفروف، أن روسيا لن تتغاضى عن الهجوم الأوكراني بطائرة مسيرة على مقر الرئاسة الروسية.

وأشار وزير الخارجية الروسي، إلى أن موسكو لا تنوي الانسحاب من المفاوضات رغم هجوم القوات الأوكرانية على مقر إقامة بوتين.