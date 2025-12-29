مع اقتراب نهاية عام 2025، هناك عدة خطوات مالية بسيطة يمكن القيام بها لتحقيق ثروة مالية كبيرة خلال العام الجديد 2026.

وفي هذا التقرير، نكشف لكم أبرز الطرق المالية التي يمكن القيام بها لتحقيق ثروة مع بداية 2026، وفقا لـ "cbsnews".

البدء في مشروع إضافي

من إحدى أفضل الطرق لزيادة دخلك هي العمل الإضافي، وللقيام بذلك يجب أولا تحديد ما تحب فعله وما تجيده.

التقليل من إنفاقك

هناك طريقتان لتحسين وضعك المالي وهما زيادة دخلك وتقليل نفقاتك، والجمع بينهما يعزز فرص نجاحك بشكل كبير.

ومن خلال تقليص ميزانيتك، ستتمكن من توفير المزيد من المال لاستثماره بشكل أفضل.

التطوير الشخصي والمالي

حاول تخصيص 30–60 دقيقة أسبوعيا لقراءة الكتب التي تخص الاستثمار والعقارات والتخلص من الديون.

مراجعة كشوفات الحساب البنكي

يجب مراجعة كشوفات حسابك البنكي وبطاقات الائتمان خلال الأشهر الثلاثة لفحص نفقاتك بدقة.

ومن الضروري تحديد الضروريات مثل الإيجار والفواتير والمواد الغذائية، والترفيه والسفر.

ضع ميزانية تلتزم بها

وضع ميزانية يمكن الالتزام بها وسيلة جيدة لضمان عدم إهدار المال والادخار الجيد.

