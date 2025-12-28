إعلان

توقعات صادمة من بسنت يوسف في 2026: كشف فساد كبير وتغييرات جذرية

كتب : أسماء مرسي

11:25 ص 28/12/2025 تعديل في 11:25 ص

خبيرة التارو بسنت يوسف

توقعت خبيرة التارو بسنت يوسف، خلال استضافتها في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر" ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، عن حدوث تغييرات جذرية في عام 2026.

كشف الفساد الإداري والمالي

أوضحت بسنت أن يشهد العام المقبل كشف شبكات فساد كبيرة، تبدأ بحالات فردية قبل أن يتضح ارتباطها بشبكات منظمة ومترابطة.

وأكدت أن جميع المتورطين سيخضعون للمحاسبة القانونية.

تغييرات صادمة و"زلازل سياسية"

كما تنبأت بوقوع ما وصفتها بـ "الزلازل السياسية"، والتي تشمل قرارات وتغييرات إدارية جذرية على مستويات مختلفة، مشيرة إلى أن هذه التحولات تكون صادمة للبعض وتقلب الأمور رأسا على عقب بنسبة 180 درجة.

دور الجهات الرقابية والقانونية

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الجهات الرقابية والقانونية في مصر، مثل النيابة الإدارية والرقابة المالية ونيابات الأموال العامة، ستشهد ضغط عمل كبير خلال العام المقبل لمواجهة الفساد وتعزيز الرقابة المشددة.

