تاكسي يقتحم مزلقانًا ويصطدم بترام في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

اصطدمت سيارة أجرة "تاكسي" بترام الرمل، اليوم الإثنين، بمزلقان شدس في حي شرق الإسكندرية، ما أسفر عن تلفيات محدودة بهيكل الترام دون وقوع إصابات بشرية.

تلقى قسم شرطة الرمل أول إخطارًا من إدارة شرطة النجدة حول الحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية وضباط المرور فورًا إلى الموقع للفحص.

كشفت المعاينة الأولية عن اقتحام السيارة للمزلقان لحظة عبور الترام "الياباني" رقم 1105 التابع للهيئة العامة لنقل الركاب، ما أدى إلى اصطدامها بمقدمته.

حرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل أول، وجارٍي العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.