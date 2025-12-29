إعلان

تاكسي يقتحم مزلقانًا ويصطدم بترام في الإسكندرية

كتب : محمد البدري , محمد عامر

06:34 م 29/12/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    اصطدام تاكسي بترام الرمل في الإسكندرية
  • عرض 3 صورة
    اصطدام تاكسي بترام الرمل في الإسكندرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

اصطدمت سيارة أجرة "تاكسي" بترام الرمل، اليوم الإثنين، بمزلقان شدس في حي شرق الإسكندرية، ما أسفر عن تلفيات محدودة بهيكل الترام دون وقوع إصابات بشرية.

تلقى قسم شرطة الرمل أول إخطارًا من إدارة شرطة النجدة حول الحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية وضباط المرور فورًا إلى الموقع للفحص.

كشفت المعاينة الأولية عن اقتحام السيارة للمزلقان لحظة عبور الترام "الياباني" رقم 1105 التابع للهيئة العامة لنقل الركاب، ما أدى إلى اصطدامها بمقدمته.

حرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل أول، وجارٍي العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تصادم تاكسي ترام الاسكندرية حادث تصادم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

تنزانيا

- -
18:00

تونس

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

خسر 265 جنيهًا.. سعر الذهب اليوم بمصر يواصل هبوطه الدراماتيكي بالتعاملات المسائية
لحظة بلحظة.. مباراة مصر وأنجولا في بطولة كأس الأمم الأفريقية
شهادة أم دولار وذهب وفضة وعقار.. من الرابح والخاسر الأكبر في 2025؟
"نهاية المرحلة".. تصاعد المطالب بتغيير حكومة مدبولي في بداية 2026
بعد تعرضه لانتقادات.. علاء عبدالفتاح يعتذر لبريطانيا عن تغريدات قديمة ضد الصهيونية والبيض
إسطبل خيول.. تحقيقات النيابة في مصحة الهروب الكبير: حبس و3 اتهامات
قناة مجانية على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا في أمم أفريقيا 2025
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة.. أمطار وبرق ورعد