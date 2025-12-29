أول فيديو للناطق الجديد باسم كتائب القسام "أبو عبيدة".. ماذا قال؟

وكالات

قال الناطق الجديد باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام "أبو عبيدة"، نهيب بمن يهمه الأمر نزع السلاح الإسرائيلي الفتاك بدلا من الانشغال بالبنادق الفلسطينية.

وأضاف الناطق الجديد باسم كتائب القسام خلال كلمة مصورة: "استفيقوا يا أمة الإسلام واعلموا أن خريف الاحتلال قد بدأ وستبقى لعنات دماء النساء والأطفال والأبرياء تلاحقه"، وتابع: "نوجه النداء لأبناء أمتنا أن أغيثوا غزة التي ما زالت تعاني الأمرّين وواجب عليكم إغاثتها والتخفيف من معاناتها".

وأكد: "شعبنا يدافع عن نفسه ولن يتخلى عن سلاحه طالما بقي الاحتلال ولن يستسلم ولو قاتل بأظافره".

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام تعيين ناطق جديد باسمها، عقب استشهاد متحدثها العسكري أبو عبيدة (حذيفة سمير الكحلوت)، بالإضافة إلى استشهاد القائد محمد السنوار، وأبو خالد الضيف، والناطق العسكري أبو عبيدة.