إعلان

أول فيديو للناطق الجديد باسم كتائب القسام "أبو عبيدة".. ماذا قال؟

كتب : مصراوي

06:26 م 29/12/2025

كتائب عز الدين القسام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال الناطق الجديد باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام "أبو عبيدة"، نهيب بمن يهمه الأمر نزع السلاح الإسرائيلي الفتاك بدلا من الانشغال بالبنادق الفلسطينية.

وأضاف الناطق الجديد باسم كتائب القسام خلال كلمة مصورة: "استفيقوا يا أمة الإسلام واعلموا أن خريف الاحتلال قد بدأ وستبقى لعنات دماء النساء والأطفال والأبرياء تلاحقه"، وتابع: "نوجه النداء لأبناء أمتنا أن أغيثوا غزة التي ما زالت تعاني الأمرّين وواجب عليكم إغاثتها والتخفيف من معاناتها".

وأكد: "شعبنا يدافع عن نفسه ولن يتخلى عن سلاحه طالما بقي الاحتلال ولن يستسلم ولو قاتل بأظافره".

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام تعيين ناطق جديد باسمها، عقب استشهاد متحدثها العسكري أبو عبيدة (حذيفة سمير الكحلوت)، بالإضافة إلى استشهاد القائد محمد السنوار، وأبو خالد الضيف، والناطق العسكري أبو عبيدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أبو عبيدة كتائب القسام الاحتلال الإسرائيلي اتفاق غزة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

تنزانيا

- -
18:00

تونس

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

خسر 265 جنيهًا.. سعر الذهب اليوم بمصر يواصل هبوطه الدراماتيكي بالتعاملات المسائية
لحظة بلحظة.. مباراة مصر وأنجولا في بطولة كأس الأمم الأفريقية
شهادة أم دولار وذهب وفضة وعقار.. من الرابح والخاسر الأكبر في 2025؟
"نهاية المرحلة".. تصاعد المطالب بتغيير حكومة مدبولي في بداية 2026
بعد تعرضه لانتقادات.. علاء عبدالفتاح يعتذر لبريطانيا عن تغريدات قديمة ضد الصهيونية والبيض
إسطبل خيول.. تحقيقات النيابة في مصحة الهروب الكبير: حبس و3 اتهامات
قناة مجانية على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا في أمم أفريقيا 2025
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة.. أمطار وبرق ورعد