الحب كان جزءا مهما من حياة المصريين القدماء، حيث عبروا عن مشاعرهم العاطفية من خلال الأساطير، النقوش، والشعر.

في هذا الصدد، أوضح الدكتور مجدي شاكر، كبير الآثريين بوزارة السياحة والآثار، أن الحب كان جزءا أساسيا من حياة المصريين القدماء، واحتل مكانة كبيرة في ثقافتهم ومجتمعهم، حتى أصبح محورا للعديد من الأساطير والاحتفالات والكتابات الفنية على مر العصور.

الحب والعدالة في قانون "ماعت"

قال "شاكر" في تصريح لـ"مصراوي" إن الحضارة المصرية القديمة قامت على ركائز أساسية، من بينها قانون "ماعت" الذي يمثل العدالة والمساواة، وكان الحب من أهم المبادئ التي نشأت من قلب المجتمع المصري القديم، حيث عبر المصريون عن مشاعرهم العاطفية بأساليب مختلفة.

قصص الحب في مصر القديمة

تميزت الحضارة المصرية بالعديد من قصص الحب الأسطورية، مثل قصة إيزيس وأوزوريس وعشقها الأبدي لزوجها، أو الحب الملكي بين الفرعون أمنحتب الثالث والملكة تي، وإخناتون ونفرتيتي، ورمسيس الثاني ونفرتاري، حيث حرص الملوك على التعبير عن مشاعرهم عبر المعابد والتماثيل والنقوش.

الحب عند العامة.. الزهور والاحتفالات

لم يكن الحب مقصورا على الملوك فقط، بل كان موجودا بين العامة أيضًا، كان المصري القديم يقدم الورود والزهور لشريكه كرمز للحب خلال احتفالات تعرف بـ"الوليمة"، كما كشفت جداريات مقابر الجيزة وسقارة عن مظاهر الحب بين الأزواج، مثل قصة المغني الملكي كاهاي وزوجته ميريت إيتس، حيث تظهرهما النظرات والتعبيرات الحانية، ما يعكس قيمة العاطفة والاحتواء في المجتمع المصري القديم.

الشعر والبرديات تعكس العاطفة

كان الشعر وسيلة أخرى للتعبير عن الحب، مثل بردية شستربيتي، التي تصف مشاعر العاشقة تجاه حبيبها وكيف كانت تتحدث معه سرا وتبوح له بأحاسيسها، ما يوضح أن الحب كان جزءا من الحياة اليومية في مصر القديمة، يعبر عنه بكل تفاصيله الدقيقة.

هناك أيضا شهيدة الحب إيزادورا، التي توفيت عن عمر يناهز الخامسة عشرة، وما زالت مومياؤها تروي قصتها في مقبرتها بتونة الجبل في المنيا، وتحتفظ الحضارة المصرية بعدد كبير من الأشعار وقصص الغرام التي تعكس كيف عاش المصريون القدماء على نهر الحب بكل مشاعره وعاطفته.

اقرأ أيضا:

5 كائنات شفافة لا تراها العين بسهولة.. منها الأخطبوط الزجاجي

"على قد الإيد".. أرخص 5 أماكن للتنزه في رأس السنة 2026

قوانين غريبة تثير الجدل.. قرية صينية تفرض غرامات على الزواج والحمل

توقعات صادمة من بسنت يوسف في 2026: كشف فساد كبير وتغييرات جذرية

فيديو يحبس الأنفاس.. موظف سكك حديد ينقذ سيدة من الموت بطريقة شجاعة