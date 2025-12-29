حلق ذهب أنهى حياة "صفاء".. تفاصيل مقتل صغيرة على يد جارتها بالغربية

كتب - مختار صالح:

بملامحها الملائكية وزيها الأزهري الذي اعتادت ارتداءه، خرجت الصغيرة "صفاء" لتمارس حقها المشروع في اللعب أمام منزلها، لم تكن تعلم أن عيون "الخيانة" كانت تترقبها من خلف نافذة الجيرة، وأن قرطاً ذهبياً يزين أذنيها سيكون ثمناً لحياتها الغالية.

- رحلة البحث عن "عصفورة الجنة"

خمسة أيام عجاف عاشتها "عزبة العابد" التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، ساد فيها الصمت الممزوج بالرعب، بعد اختفاء مفاجئ للطفلة صفاء أيمن مصباح عبد ربه.

جابت أسرتها الشوارع، وبُحت الحناجر بالنداء، وصورها لم تفارق منصات التواصل الاجتماعي، والكل يدعو بعودتها سالمة.. لكن القدر كان يخبئ فاجعة هزت أركان المحافظة.

- رائحة الموت فوق "عربة الكارو"

خيط الجريمة بدأ يتكشف بمشهد مريب؛ سيدة تجر "عربة كارو" وعلى وجهها علامات الارتباك، تحمل "شوالاً" تنبعث منه رائحة نفاذة. أحد شهود العيان استوقفها متسائلاً عن المحتوى، فأجابت ببرود قتله الشك: "دي فراخ ماتت وبرميها في المصرف".

لم تكن "فراخاً نافقة"، بل كانت "زهرة" قُطفت قبل الأوان. وببلاغ للأجهزة الأمنية، عثر رجال المباحث على الشوال ملقى بجوار أحد المصارف، وبداخله جثمان الصغيرة "صفاء" وعليها آثار خنق واعتداء وحشي، في مشهد أبكى رجال الأمن قبل الأهالي.

- 15 ألف جنيه.. ثمن دماء الطفولة

كشفت التحريات التي قادها رجال البحث الجنائي بمركز قطور أن وراء الجريمة "جارة السوء"، وتدعى "إسراء" (22 عاماً). الشابة التي غلب شيطانها إنسانيتها، استدرجت ابنة جيرانها أثناء لهوها، وبدلاً من أن تحنو عليها، انقضت على رقبتها الصغيرة تخنقها حتى فارقت الحياة، والسبب: "حلق ذهبي" لا تتعدى قيمته 15 ألف جنيه.

"قتلتها عشان الحلق، وخفت تبلغ عني فخلصت عليها".. كلمات باردة اعترفت بها المتهمة بعد سقوطها في قبضة الأمن بمحافظة كفر الشيخ، حيث حاولت الاختباء من عدالة الأرض، لكن دماء "صفاء" كانت تلاحقها.

- اعترافات صادمة ونهاية مأساوية

بمواجهة المتهمة، أقرت بأنها خططت لسرقة الطفلة لمرورها بضائقة مالية، واستغلت براءة الطفلة وهدوء المنطقة لتنفيذ جريمتها النكراء. لم تكتفِ بالسرقة، بل قررت التخلص من "الشاهد الوحيد" بخنقها ووضعها في شوال ونقلها بدم بارد على "عربة كارو" لإلقائها في المصرف، مدعية أنها "طيور نافقة".

- الإجراءات القانونية

جرى تحرير محضر بالواقعة، ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة بدقة، فيما تم التحفظ على المتهمة تمهيداً لتمثيل الجريمة وسط حراسة أمنية مشددة، وسط مطالبات من أهالي القرية بالقصاص العاجل من "قاتلة البراءة".