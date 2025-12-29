تختلف التورتات حول العالم من حيث المكونات والنكهات، فبعضها يتميز بألوان زاهية وتصميمات غير تقليدية.

وفي هذا التقرير، نستعرض لكم أفضل 5 تورتات حول العالم، وفق ما كشف موقع "bakingo".

تورتة الشوكولاتة- "الملك بلا منازع"

يفضل تناولها الكثير من الأشخاص في الولايات المتحدة واليابان، وتلقب بـ أفضل تورتة شوكولاتة في العالم، لأنها محبوبة ومذاقها شهي، كما إنها تتصدر قوائم البحث على جوجل في أكثر من 80 دولة.

تورتة المخمل الأحمر- "قطعة من الفخامة"

بفضل لونها الأحمر الداكن مع طبقة كريمة الجبن، تعد هذه التورتة الأجمل في العالم، وبعيدا عن مظهرها الجذاب وملامسها الكريمي، يتميز مذاقها بجاذبية لا مثيل لها.

وبالإضافة إلى ذلك، تحظى هذه التورتة بشعبية واسعة في عدة دول من الولايات المتحدة إلى الهند، كما أنها تعد من الحلويات المفضلة في حفلات الزفاف والذكرى السنوية والمناسبات الخاصة.

تورتة الأناناس المقلوبة- "لمسة عصرية"

تتكون من شرائح الأناناس وتتميز بالقوام الاسفنجي ولونها الذهبي، حيث إنها تجمع بين المظهر الجذاب والنكهة الغنية.

وغالبا ما تلجأ العائلات في الولايات المتحدة وأوروبا إلى هذه التورتة في الأعياد.

تورتة الغابة السوداء- "ألمانيا"

تتكون من الكيك الإسفنجي المحشو بالشوكولاتة والكريمة والكرز، مما يجعلها مفضلة لدى الكثيرين حول العالم، وتعود أصول هذه التورتة إلى منطقة الغابة السوداء في ألمانيا.

تورتة البوندت- "لوحة فنية"

نشأت في أوروبا لكنها تحظى بشعبية عالمية واسعة، وتكتسب شهرتها بفضل مرونتها.

وتتميز بشكلها الدائري المميز ومذاقها الجذاب، مما يجعلها واحدة من أجمل التورتات في العالم.

