16 صورة لـ أشهر 5 تورتات حول العالم

كتب : شيماء مرسي

02:30 م 29/12/2025
    تورتة الغابة السوداءء
    تورتة المخمل الأحمر
    تورتة الأناناس المقلوبة تجمع بين المظهر الجذاب والنكهة الغنية
    تورتة الشوكولاتة
    تورتة الغابة السوداء تتكون من الكيك الإسفنجي المحشو بالشوكولاتة
    تورتة البوندت بمثابة لوحة فنية
    تورتة الأناناس المقلوبة
    تورتة البوندت تتميز بشكلها الدائري المميز ومذاقها الجذاب
    تورتة الشوكولاتة تلقب بأفضل تورتة شوكلاتة قي العالم
    تورتة الشوكولاتة تتصدر قوائم البحث على جوجل في أكثر من 80 دولة
    تورتة المخمل الأحمر من أشهر التورتات في العالم
    تورتة الغابة السوداء
    تورتة البوندت
    تورتة المخمل الأحمر قطعة من الفخامة
    تتميز تورتة المخمل الأحمر بمظهرها الجذاب وملامسها الكريمي

تختلف التورتات حول العالم من حيث المكونات والنكهات، فبعضها يتميز بألوان زاهية وتصميمات غير تقليدية.

وفي هذا التقرير، نستعرض لكم أفضل 5 تورتات حول العالم، وفق ما كشف موقع "bakingo".

تورتة الشوكولاتة- "الملك بلا منازع"

يفضل تناولها الكثير من الأشخاص في الولايات المتحدة واليابان، وتلقب بـ أفضل تورتة شوكولاتة في العالم، لأنها محبوبة ومذاقها شهي، كما إنها تتصدر قوائم البحث على جوجل في أكثر من 80 دولة.

تورتة المخمل الأحمر- "قطعة من الفخامة"

بفضل لونها الأحمر الداكن مع طبقة كريمة الجبن، تعد هذه التورتة الأجمل في العالم، وبعيدا عن مظهرها الجذاب وملامسها الكريمي، يتميز مذاقها بجاذبية لا مثيل لها.

وبالإضافة إلى ذلك، تحظى هذه التورتة بشعبية واسعة في عدة دول من الولايات المتحدة إلى الهند، كما أنها تعد من الحلويات المفضلة في حفلات الزفاف والذكرى السنوية والمناسبات الخاصة.

تورتة الأناناس المقلوبة- "لمسة عصرية"

تتكون من شرائح الأناناس وتتميز بالقوام الاسفنجي ولونها الذهبي، حيث إنها تجمع بين المظهر الجذاب والنكهة الغنية.

وغالبا ما تلجأ العائلات في الولايات المتحدة وأوروبا إلى هذه التورتة في الأعياد.

تورتة الغابة السوداء- "ألمانيا"

تتكون من الكيك الإسفنجي المحشو بالشوكولاتة والكريمة والكرز، مما يجعلها مفضلة لدى الكثيرين حول العالم، وتعود أصول هذه التورتة إلى منطقة الغابة السوداء في ألمانيا.

تورتة البوندت- "لوحة فنية"

نشأت في أوروبا لكنها تحظى بشعبية عالمية واسعة، وتكتسب شهرتها بفضل مرونتها.

وتتميز بشكلها الدائري المميز ومذاقها الجذاب، مما يجعلها واحدة من أجمل التورتات في العالم.

