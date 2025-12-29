منخفض جوي جديد.. الأرصاد تحذر من أمطار وسيول

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة لليوم الاثنين، مؤكدة أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن هذا التأثير سيتسبب في سُحب ممطرة على المحافظات الساحلية بشكل خاص.

وأشارت غانم إلى أن الأمطار ستكون متوسطة الشدة على محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة، بينما قد تتحول إلى غزيرة على بعض المناطق الساحلية.

وتابعت: "القاهرة ستشهد أيضًا بعض الأمطار"، لافتة إلى ضرورة توخي الحذر الشديد من الأمطار اليوم، وتحديدًا في المناطق الشرقية بشمال سيناء.

وحول درجات الحرارة، أكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن القاهرة الكبرى ستشهد درجات تتراوح بين 19 و20 درجة مئوية كحد أقصى نهاراً، بينما تنخفض لتبلغ حوالي 12 درجة خلال الليل.

وذكرت الدكتورة منار غانم، أن الأجواء ستكون شديدة البرودة في الصباح الباكر، ثم تتحول إلى مائلة للدفء خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء.

وأضافت أنه من المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض المناطق، مما يستدعي الحذر أثناء القيادة.

كما توقعت فرصًا لهطول أمطار متوسطة قد تصل إلى الغزارة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال سيناء على فترات متقطعة.