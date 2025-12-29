تتميز أجمل منازل العالم بمزيج فريد من الهندسة المعمارية المذهلة والمميزات الفاخرة والمواقع الخلابة.

وفي هذا الصدد، نرصد لكم أجمل 5 بيوت حول العالم لعام 2025، وفقا لـ "wallpaper".

منزل ويكسلر، الولايات المتحدة الأمريكية

صمم المهندس المعماري دونالد ويكسلر منزل ويكسلر عام 1954، ويعد مزيجا فريدا من نوعه، حيث جمع في نفس الوقت بين أنه مختبرا للتجارب المعمارية ومنزلا عائليا قبل أن تتدهور حالته في وقت لاحق.

وبعد مرور نصف قرن، تم بيعه إلى مالك آخر أعاد إحيائه، ومنذ شرائه عام ٢٠٠٧، قام دانيال باتريك جايلز الخبير في صناعة الأزياء بترميم المنزل بطريقة معمارية حديثة.

بيت التخفي، اليابان

يقع هذا المنزل في طوكيو خلف واجهة خرسانية ضخمة، صممت لتكون ملاذا سريا على يد مكتب أبولو للهندسة المعمارية ويطلق عليه اسم " البيت الخفي"، ورغم جرأة تصميمه الخارجي ذي الطابع الوحشي إلا أن بساطة التصميم الداخلي الياباني والمواد المستخدمة فيه تضفي عليه طابعا راقيا، مما يجعله مسكنا أنيقا وهادئا.

فيلا الصويرة، المغرب

صممت هذه الفيلا بأسلوب بسيط حيث تجمع بين رغبة المالك في مكان هادئ، وفي نفس الوقت استخدام المساحة لإقامة حفلات العشاء واستضافة الأصدقاء من أنحاء العالم.

كومباكت هاوس، غانا

يقع منزل كومباكت هاوس في شارع سكني هادئ بالعاصمة أكرا، ومع ذلك، فهو يلفت أنظار الجميع، نظرا لأنه مطلي بالكامل باللون الأسود.

هاوس أنطون الثاني، ألمانيا

يقع هذا المنزل الخشبي في ريف أوجسبورج بألمانيا، وصممه المهندس المعماري مانفريد لوكس، ويعد تحفة معمارية خشبية رائعة يتميز ببساطته.

اقرأ أيضا:

5 كائنات شفافة لا تراها العين بسهولة.. منها الأخطبوط الزجاجي

"على قد الإيد".. أرخص 5 أماكن للتنزه في رأس السنة 2026

قوانين غريبة تثير الجدل.. قرية صينية تفرض غرامات على الزواج والحمل

توقعات صادمة من بسنت يوسف في 2026: كشف فساد كبير وتغييرات جذرية

فيديو يحبس الأنفاس.. موظف سكك حديد ينقذ سيدة من الموت بطريقة شجاعة