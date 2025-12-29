مباريات الأمس
الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

جنوى

كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

0 0
18:00

مصر

كأس الأمم الأفريقية

جزر القمر

- -
21:00

مالي

جميع المباريات

لحظة بلحظة.. مباراة مصر وأنجولا.. 0-0

كتب - يوسف محمد:

05:33 م 29/12/2025 تعديل في 07:21 م
انطلقت صافرة بداية مباراة منتخب مصر الأول أمام نظيره منتخب أنجولا، في اللقاء الذي يجمع بين المنتخبين، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وحقق منتخب مصر فوزًا ثمينًا على جنوب أفريقيا بهدف دون رد في الجولة الثانية، رغم اللعب بعشرة لاعبين طوال الشوط الثاني، ليضمن التأهل رسميًا إلى دور الـ16 كأول المنتخبات الصاعدة في البطولة.

أحداث مباراة مصر وأنجولا

تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: أحمد عيد – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – خالد صبحي – أحمد فتوح

خط الوسط: مهند لاشين – محمود صابر – إبراهيم عادل

خط الهجوم: مصطفى محمد – صلاح محسن

تشكيل منتخب أنجولا

حراسة المرمى: هوجو ماركويس.

خط الدفاع: نوريو فورتونا، ديفيد كارمو، كايلوندا جاسبار، مواتي مودستو.

خط الوسط: مايسترو، بينيديتو مامبويني موكيندي، فريدي ريبيرو.

خط الهجوم: شيكو بانزا، كريستوفاو مابولولو، زيتو لوفومبو.

أبرز أحداث مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 4: عرضية من لاعب أنجولا يبعدها دفاع منتخب مصر

الدقيقة 11: فرصة خطيرة لمنتخب أنجولا، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكنها تخرج أعلى مرمى منتخب مصر

الدقيقة 15: محاولات من لاعبي منتخب مصر لتسجيل الهدف الأول

الدقيقة 20: رأسية خطيرة من حسام عبد المجيد لاعب منتخب مصر ولكنها تخرج أعلى مرمى أنجولا

الدقيقة 31: رأسية من لاعب منتخب أنجولا، يتصدى لها مصطفى شوبير

الدقيقة 35: تسديدة قوية من لاعب منتخب أنجولا، من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها مصطفى شوبير

الدقيقة 43: فرصة هدف أول تضيع من منتخب أنجولا، ولكن شيكو بانزا يسدد الكرة بجوار القائم.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب دقيقتين وقت بدل ضائع

الدقيقة 2+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 50: تسديدة من لاعب منتخب أنجولا يتصدى لها مصطفى شوبير بثبات

الدقيقة 52: تسديدة من لاعب منتخب أنجولا ولكنها تصطدم بالقائم الأيمن لمصطفى شوبير

الدقيقة 56: عرضية من لاعب منتخب أنجولا ولكن مصطفى شوبير يتصدى لها

الدقيقة 59: تسديدة قوية من أحمد سيد زيزو يتصدى لها حارس مرمى أنجولا

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية شكيل منتخب مصر egypt vs angola مباراة مصر وأنجولا بث مباشر

