إعلان

دولة إسلامية تعتزم تقييد استخدام مواقع التواصل لمن هم دون 16 عامًا

كتب : مصراوي

05:43 م 29/12/2025

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(د ب أ)

تعتزم ماليزيا إدخال قواعد أكثر صرامة على استخدام الأطفال والشباب دون سن السادسة عشرة لوسائل التواصل الاجتماعي، وذلك على غرار خطوة رائدة مماثلة في أستراليا.

وعلى عكس كانبيرا، لن تفرض حكومة كوالالمبور حظرا شاملا، ولكن مجرد ضوابط عمرية أكثر صرامة وإجراءات حماية تقنية، سيتم اختبارها بصورة أولية خلال مرحلة تجريبية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الماليزية (برناما) عن الحكومة.

ومن المقرر أن تبدأ فترة تجريبية تستمر لعدة أشهر في الأول من يناير المقبل، بمشاركة هيئة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية، ومجموعة مختارة من مشغلي شبكات التواصل الاجتماعي.

وسيتم اختبار أدوات جديدة للتحقق من عمر المستخدم وحماية القُصّر ضمن بيئة تحت الحماية، قبل أن يتم تطبيقها بصورة ملزمة.

ومن جانبه، قال وزير الاتصالات فهمي فاضل إن الهدف من وراء ذلك هو حماية الأطفال بصورة أفضل من مخاطر الإنترنت، مع تطوير حلول عملية للمنصات. وأكد على ضرورة أن تكون الإجراءات فعالة ومن الصعب التحايل عليها.

وتعتبر ماليزيا دولة ذات أغلبية مسلمة، والإسلام هو دين الدولة الرسمي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مواقع التواصل الانترنت ماليزيا الأطفال

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

تنزانيا

- -
18:00

تونس

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. مباراة مصر وأنجولا في بطولة كأس الأمم الأفريقية
شهادة أم دولار وذهب وفضة وعقار.. من الرابح والخاسر الأكبر في 2025؟
"نهاية المرحلة".. تصاعد المطالب بتغيير حكومة مدبولي في بداية 2026
بعد تعرضه لانتقادات.. علاء عبدالفتاح يعتذر لبريطانيا عن تغريدات قديمة ضد الصهيونية والبيض
إسطبل خيول.. تحقيقات النيابة في مصحة الهروب الكبير: حبس و3 اتهامات
قناة مجانية على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا في أمم أفريقيا 2025
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة.. أمطار وبرق ورعد