بعد لقاء زيلنسكي.. ترامب يتحدث مع بوتين بشأن أوكرانيا

أكدت متحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب أنهى مكالمة هاتفية اليوم الاثنين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا.

صرحت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، لشبكة CNN قائلة: "لقد اختتم الرئيس ترامب للتو مكالمة إيجابية مع الرئيس بوتين بشأن أوكرانيا".

وجاءت المكالمة بعد يوم من لقاء ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مارالاغو لمناقشة الحرب، على الرغم من أنه بعد ثلاث ساعات من المحادثات، لم يعلن أي من الرجلين عن أي اختراق كبير.

ولم يقدم ليفيت أي تفاصيل أخرى بشأن مكالمة ترامب وبوتين.