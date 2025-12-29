إعلان

بعد لقاء زيلنسكي.. ترامب يتحدث مع بوتين بشأن أوكرانيا

كتب : محمد جعفر

06:35 م 29/12/2025

ترامب وبوتين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكدت متحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب أنهى مكالمة هاتفية اليوم الاثنين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا.

صرحت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، لشبكة CNN قائلة: "لقد اختتم الرئيس ترامب للتو مكالمة إيجابية مع الرئيس بوتين بشأن أوكرانيا".

وجاءت المكالمة بعد يوم من لقاء ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مارالاغو لمناقشة الحرب، على الرغم من أنه بعد ثلاث ساعات من المحادثات، لم يعلن أي من الرجلين عن أي اختراق كبير.

ولم يقدم ليفيت أي تفاصيل أخرى بشأن مكالمة ترامب وبوتين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

روسيا أوكرانيا دونالد ترامب فلاديمير بوتين

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

تنزانيا

- -
18:00

تونس

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

خسر 265 جنيهًا.. سعر الذهب اليوم بمصر يواصل هبوطه الدراماتيكي بالتعاملات المسائية
لحظة بلحظة.. مباراة مصر وأنجولا في بطولة كأس الأمم الأفريقية
شهادة أم دولار وذهب وفضة وعقار.. من الرابح والخاسر الأكبر في 2025؟
"نهاية المرحلة".. تصاعد المطالب بتغيير حكومة مدبولي في بداية 2026
بعد تعرضه لانتقادات.. علاء عبدالفتاح يعتذر لبريطانيا عن تغريدات قديمة ضد الصهيونية والبيض
إسطبل خيول.. تحقيقات النيابة في مصحة الهروب الكبير: حبس و3 اتهامات
قناة مجانية على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا في أمم أفريقيا 2025
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة.. أمطار وبرق ورعد