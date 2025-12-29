مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

زيمبابوي

1 2
18:00

جنوب أفريقيا

الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

جنوى

كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

0 0
18:00

مصر

جميع المباريات

إعلان

في مباراة السنغال.. هل ظهرت أول حالة سحر بأمم أفريقيا 2025؟

كتب : محمد عبد الهادي

05:41 م 29/12/2025 تعديل في 05:50 م
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    أول حالة سحر بأمم أفريقيا (3)
  • عرض 4 صورة
    أول حالة سحر بأمم أفريقيا (2)
  • عرض 4 صورة
    أول حالة سحر بأمم أفريقيا (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لطالما ارتبطت بطولة أمم أفريقيا بمواقف غير معتادة وحديثًا مستمرًا عن لقطات مثيرة للجدل، بينها روايات تتعلق بالسحر والشعوذة، لتبقى البطولة واحدة من أكثر المسابقات إثارة للجدل.

هذه السمعة التي التصقت بالبطولة عبر نسخ سابقة عادت للظهور مجددًا في النسخة الحالية المقامة بالمغرب، بعد واقعة مثيرة شهدتها مباراة السنغال أمام الكونغو الديمقراطية.

ماذا حدث في مباراة السنغال والكونغو؟

المباراة التي أقيمت أول أمس السبت، خطفت الأنظار في المدرجات بعدما ظهر مشجع كونغولي شهير يُدعى لومومبا مرتديًا بدلة زرقاء لافتة للنظر.

هذا المشجع ظل واقفًا طوال زمن اللقاء دون الجلوس للحظة واحدة، بينما ثبت ذراعه مرفوعة لأكثر من 115 دقيقة كاملة، ليثير انتباه الجماهير الحاضرة بالمدرجات.

وفقًا لِما ذكره موقع "tribuna"، فإن المشجع الذي ارتدى بدلة زرقاء يدعي "لومومبا" وتصدّر العناوين خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث ربط البعض استمرار رفع الذراع طوال اللقاء برغبة المشجع في القيام بطقس معين لدعم فريقه.

ومع الجدل الذي صاحب اللقطة، أقسم أحد المشجعين السنغاليين الذين حضروا مباراة الكونغو في طنجة أنه اعتقد بالفعل أنه تمثال وليس إنسانًا، لأنه لم يتحرك تمامًا.

فيما قال مشجع آخر: "يبدو أنه يقوم بذلك التزامًا بسحر (الفودو)، لأنه عندما قام بتحريك ذراعه سجل منتخب السنغال التعادل في اللحظة ذاتها".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة السنغال والكونغو أمم أفريقيا كأس الأمم الأفريقية السحر والشعوذة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

تنزانيا

- -
18:00

تونس

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

خسر 265 جنيهًا.. سعر الذهب اليوم بمصر يواصل هبوطه الدراماتيكي بالتعاملات المسائية
لحظة بلحظة.. مباراة مصر وأنجولا في بطولة كأس الأمم الأفريقية
شهادة أم دولار وذهب وفضة وعقار.. من الرابح والخاسر الأكبر في 2025؟
"نهاية المرحلة".. تصاعد المطالب بتغيير حكومة مدبولي في بداية 2026
بعد تعرضه لانتقادات.. علاء عبدالفتاح يعتذر لبريطانيا عن تغريدات قديمة ضد الصهيونية والبيض
إسطبل خيول.. تحقيقات النيابة في مصحة الهروب الكبير: حبس و3 اتهامات
قناة مجانية على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا في أمم أفريقيا 2025
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة.. أمطار وبرق ورعد