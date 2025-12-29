في مباراة السنغال.. هل ظهرت أول حالة سحر بأمم أفريقيا 2025؟

قبل صدام اليوم.. أبرز لاعبو منتخب أنجولا في كأس الأمم الأفريقية

ملخص الشوط الأول من مباراة منتخب مصر وأنجولا في كأس الأمم الأفريقية

لطالما ارتبطت بطولة أمم أفريقيا بمواقف غير معتادة وحديثًا مستمرًا عن لقطات مثيرة للجدل، بينها روايات تتعلق بالسحر والشعوذة، لتبقى البطولة واحدة من أكثر المسابقات إثارة للجدل.

هذه السمعة التي التصقت بالبطولة عبر نسخ سابقة عادت للظهور مجددًا في النسخة الحالية المقامة بالمغرب، بعد واقعة مثيرة شهدتها مباراة السنغال أمام الكونغو الديمقراطية.

ماذا حدث في مباراة السنغال والكونغو؟

المباراة التي أقيمت أول أمس السبت، خطفت الأنظار في المدرجات بعدما ظهر مشجع كونغولي شهير يُدعى لومومبا مرتديًا بدلة زرقاء لافتة للنظر.

هذا المشجع ظل واقفًا طوال زمن اللقاء دون الجلوس للحظة واحدة، بينما ثبت ذراعه مرفوعة لأكثر من 115 دقيقة كاملة، ليثير انتباه الجماهير الحاضرة بالمدرجات.

وفقًا لِما ذكره موقع "tribuna"، فإن المشجع الذي ارتدى بدلة زرقاء يدعي "لومومبا" وتصدّر العناوين خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث ربط البعض استمرار رفع الذراع طوال اللقاء برغبة المشجع في القيام بطقس معين لدعم فريقه.

ومع الجدل الذي صاحب اللقطة، أقسم أحد المشجعين السنغاليين الذين حضروا مباراة الكونغو في طنجة أنه اعتقد بالفعل أنه تمثال وليس إنسانًا، لأنه لم يتحرك تمامًا.

فيما قال مشجع آخر: "يبدو أنه يقوم بذلك التزامًا بسحر (الفودو)، لأنه عندما قام بتحريك ذراعه سجل منتخب السنغال التعادل في اللحظة ذاتها".