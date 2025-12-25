يُعد الشاي الأخضر من أكثر المشروبات الطبيعية انتشارًا حول العالم، لما يتمتع به من فوائد صحية متعددة، جعلته خيارًا مفضلًا لدى كثيرين، ورغم هذه الفوائد، يحذر الدكتور معتز القيعي، من تناوله لدى فئات معينة، لما قد يسببه من آثار جانبية غير مرغوبة.

إليك 5 فوائد صحية عند تناول الشاي الأخضر

1- تعزيز صحة القلب

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، إن تناول الشاي الأخضر يساعد على تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، ما يساهم في حماية القلب وتقليل خطر الإصابة بأمراض الشرايين.

2- دعم فقدان الوزن

يُعرف الشاي الأخضر بدوره في تنشيط عملية الأيض وحرق الدهون، ما يجعله عنصرًا مساعدًا في برامج إنقاص الوزن عند تناوله باعتدال.

3- تحسين وظائف المخ

وأكد من خلال تصريحاته لـ"مصراوي"، يحتوي على مركبات طبيعية تساعد في تعزيز التركيز والانتباه، وتحسين الذاكرة، مع تقليل الشعور بالإجهاد الذهني.

4- تقوية المناعة

بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة، يساهم الشاي الأخضر في تقوية جهاز المناعة ومقاومة الالتهابات والأمراض.

5- المساعدة في ضبط مستوى السكر

وأشار إلى أن الشاي الأخضر قد يساعد في تحسين استجابة الجسم للأنسولين، ما يفيد في التحكم بمستويات السكر في الدم.

إليك الأشخاص الممنوعون من تناول الشاي الأخضر

- مرضى فقر الدم

لأنه يقلل من امتصاص الحديد

- مرضى اضطرابات المعدة والقولون

قد يزيد من التهيج والحموضة

- النساء الحوامل والمرضعات

بسبب احتوائه على الكافيين

- مرضى ضغط الدم غير المنتظم

من يعانون من الأرق

وأختتم القيعي:"أن تناول الشاي الأخضر من كوبين إلى ثلاثة أكواب يوميًا يُعد آمنًا لمعظم الأشخاص، شرط عدم شربه على معدة فارغة، وتجنب الإفراط الذي قد يؤدي إلى نتائج عكسية".

اقرأ أيضا:

أبرز فيروسات أثارت الجدل في 2025.. احذر هذه الأعراض

الإنفلونزا الخارقة تضرب بريطانيا.. أعراض مفاجئة وتحذيرات من العدوى السريعة

عدو القلب.. تقليل نوع واحد من الدهون قد ينقذك من الجلطة

احذر الجفاف.. 7 إشارات تنبهك لنقص الماء في جسمك

أعشاب تدمر الكلى وأخرى تحميها.. "توخى الحذر قبل التناول"



