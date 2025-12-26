"45 يوم في الظلام".. معلومات وصور عن المدينة الأكثر كآبة في العالم

كتبت- أسماء مرسي:

شهد عام 2025 سلسلة من حفلات زفاف المشاهير التي لفتت الأنظار عالميا وعربيا، حيث تميزت بالفخامة، والتفاصيل المُبهرة والمُذهلة.

وفقا لصحيفة "dailymail"، وموقع "khushwedding" إليك أغلى حفلات زفاف في العالم هذا العام:

زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز

احتفل مؤسس "أمازون" بزفاف فخم على الإعلامية لورين سانشيز في البندقية، إيطاليا، وشملت التكاليف استئجار خمس فنادق فاخرة، نحو 90 طائرة خاصة، وأكثر من 30 تاكسيا مائيا، بالإضافة إلى خدمات التأمين والحماية.

بلغ تكلفة الحفل 46 إلى 56 مليون دولار.

استمر الاحتفال عدة أيام، بحضور مشاهير عالميين ورياضيين ورؤساء تنفيذيين.

يمنى خوري

احتفلت خبيرة التجميل وعارضة الأزياء اللبنانية يمنى خوري بزفافها على رجل الأعمال التركي جورهان كيزيلوز على ضفاف بحيرة كومو في إيطاليا، تجاوزت تكلفة الحفل مليون دولار.

تميز الزفاف بالفخامة والديكورات المبهرة والخدمات الراقية، ما جعله من أبرز حفلات الزفاف هذا العام.

زفاف سيليو نجل إيلي صعب

في يوليو 2025، احتفل سيليو نجل المصمم العالمي إيلي صعب بزفافه في منطقة فقرا، في حدث فني مميز استمر ثلاثة أيام.

جمع الحفل نجوم الفن والسياسة، وتميز بالفخامة والابتكار، مع لمسات فنية وأزياء مبتكرة جعلت أجواء الزفاف فريدة وغير مألوفة.

زفاف نيترا مانتينا ابنة الملياردير الهندي راما راجو

احتفلت نيترا مانتينا بزواجها من رجل الأعمال فامسي جاديراجو في قصر تاريخي بمدينة أوديبور في الهند، تميز الحفل بكعكة ضخمة على شكل قصر أبيض يصل ارتفاعها إلى 15 قدما، أي ما يعادل "5 متر"، مزينة بنقوش الفيلة والنمور والزهور.

تراوحت تكلفة الحفل بين 25 و30 مليون جنيه إسترليني، وحضره 600 ضيف من أكثر من 40 دولة، كما تم توفير رحلات طيران خاصة ونجوم عالميين لإحياء العروض، واستُخدم أفخم قصر في أوديبور لإتمام الاحتفال.

زفاف سيلينا جوميز

شهد زفاف الممثلة التركية سيلينا جوميز، على المنتج الموسيقي وكاتب الأغاني بيني بلانكو، بتكلفة تُقدر بحوالي 4 ملايين دولار أمريكي، وحضره نحو 200 شخص.

وأقيم الحفل في سانتا باربرا، كاليفورنيا، حيث استضاف فندق El Encanto المدعوين، وتصل تكلفة الغرفة فيه إلى 3500 دولار لليلة، أما مراسم الزفاف الرئيسية تمت في قصر داخل مجمع Hope Ranch، بحضور أبرز نجوم الفن.