5 فيتامينات نقصها يسبب ضيق التنفس.. احذر هذه الأعراض

كتب : شيماء مرسي

02:45 م 25/12/2025

تعبيرية

ضيق التنفس شعور يمنع الإنسان عن التنفس بحرية، وقد يصاحبه شعور بالعطش الشديد، وقد يظهر أثناء الحركة أو الجلوس.

وفي هذا الصدد نكشف لكم أبرز 5 فيتامينات نقصها يسبب ضيق التنفس، وفقا لـ "everydayhealth".

الكالسيوم

الكالسيوم عنصر مهم للحفاظ على صحة العظام والتحكم في وظائف العضلات والأعصاب.

وتشمل أعراض انخفاض الكالسيوم ضيق التنفس وتنميل الأصابع وعدم انتظام ضربات القلب وضيق التنفس.

فيتامين د

انخفاض مستويات فيتامين د في الدم يرتبط بزيادة خطر الإصابة بضيق التنفس وسرطان الثدي والبروستاتا والتعب وآلام العظام وتغيرات المزاج.

البوتاسيوم

يساعد البوتاسيوم القلب والأعصاب والعضلات على العمل بشكل صحيح، كما أنه يوصل العناصر الغذائية إلى الخلايا وإزالة الفضلات.

وتشمل أعراض النقص ضيق التنفس وضعف العضلات والتقلصات والإمساك وعدم انتظام ضربات القلب.

الحديد

معدن أساسي لإنتاج خلايا الدم الحمراء والهيموجلوبين، اللذين يحملان الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

وعندما تنخفض مستويات الحديد بشكل كبير، قد يحدث نقص في خلايا الدم الحمراء، مما يؤدي إلى حالة تعرف باسم فقر الدم الناتج عن نقص الحديد . وتتضمن أعراض فقر الدم الضعف والإرهاق وضيق التنفس وسرعة ضربات القلب وشحوب الجلد والصداع وبرودة اليدين والقدمين والتهاب أو تورم اللسان وهشاشة الأظافر.

فيتامين ب 12

يساعد فيتامين ب12 في إنتاج خلايا الدم الحمراء والحمض النووي، كما أنه يحسن وظيفة الناقلات العصبية.

وتشمل أعراض نقص فيتامين ب12 الحاد: تنميل في الساقين أو اليدين أو القدمين وصعوبة في المشي والتوازن وفقر الدم وضعف الذاكرة وضيق التنفس.

