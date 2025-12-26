إعلان

شيخ الأزهر يوجّه نداءً عالميًا لإنقاذ أبرياء غزة من الظروف المناخية القاسية

كتب : أحمد عبدالمنعم

04:21 م 26/12/2025

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف

كتب- أحمد عبدالمنعم:

وجّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، نداءً عالميًا باللغتين العربية والإنجليزية، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، دعا فيه إلى التضامن العاجل مع أبرياء غزة، الذين يواجهون ظروفًا مناخية بالغة القسوة، تتزامن مع استمرار العدوان والانتهاكات الصهيونية المتكررة.

وقال شيخ الأزهر في تغريدة له، اليوم الجمعة: «ما تشهده غزَّة من ظروفٍ مناخية قاسية هو اختبار حقيقي لضمير الإنسانية؛ فأبرياء نجَوا من عدوانٍ وإبادةٍ لا يحتملها بشر، يواجهون اليوم أمطارًا وعواصفَ وبردًا شديدًا، بينهم أطفال لا يجدون ما يقيهم قسوة الشتاء».

وأكد شيخ الأزهر أن هذا المشهد الإنساني الأليم يضع العالم بأسره أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية عاجلة، قائلًا: "إمّا تضامنٌ حقيقيٌّ لإنقاذهم، وإمّا مشاركةٌ في تعميق آلامهم وجراحهم".

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر غزة

