قاذفات نووية روسية تحلق قرب بريطانيا.. والناتو يرسل طائرات مقاتلة

ترجمة- سهر عبد الرحيم:

أرسلت روسيا قاذفات استراتيجية قادرة على حمل رؤوس نووية الخميس فوق بحر النرويج شمال بريطانيا، إذ نفّذت طلعة جوية بعيدة المدى فوق البحر خلال احتفالات عيد الميلاد، فيما أرسل حلف شمال الأطلسي (الناتو) طائرات مقاتلة على الفور لمراقبتها.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن "قاذفات القنابل بعيدة المدى من طراز Tu-95MS التابعة للقوات الجوية قامت برحلة مجدولة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر بارنتس وبحر النرويج. واستغرقت الرحلة أكثر من 7 ساعات"، وفق ما نقلت وسائل إعلام.

وأضافت الدفاع الروسية، أنه في نقاط محددة على طول الطريق، كانت قاذفات القنابل بعيدة المدى مصحوبة بطائرات مقاتلة من دول أجنبية، لكنها لم تحدد أي قوات جوية تابعة لحلف الناتو اعترضت طائرة Tu-95MS.

وقالت الوزارة إن هذه الرحلة "روتينية"، مؤكدة حرصها على الالتزام بالقواعد الدولية الخاصة باستخدام الأجواء فوق المياه الدولية في جميع رحلات طائراتها الفضائية.

ويقع بحر النرويج في الشمال الشرقي من اسكتلندا بين النرويج وآيسلندا، وهو قريب من الأجواء البريطانية.

وأفادت وسائل إعلام أجنبية، بأن روسيا استخدمت مثل هذه القاذفات لشن غارات جوية على أوكرانيا. وتُعرف قاذفات Tu-95MS باسم "الدب" لدى حلف الناتو.

رصد طائرات روسية في أجواء الناتو

في سبتمبر الماضي، أرسل الناتو طائرات مقاتلة بعد رصد طائرة استطلاع روسية فوق بحر البلطيق. وقبل ذلك بيومين، في يوم 19 من الشهر ذاته، اتهمت إستونيا طائرات مقاتلة روسية من طراز ميج-31 بانتهاك مجالها الجوي لمدة 12 دقيقة.

ورداً على ذلك، استدعت وزارة الخارجية الإستونية القائم بالأعمال الروسي للاحتجاج، وناشدت الحكومة حلفاء الناتو لإجراء مشاورات بموجب المادة 4.

بالإضافة إلى ذلك، أفادت النرويج بأن روسيا انتهكت مجالها الجوي 3 مرات هذا العام، واستمر كل انتهاك من دقيقة إلى 4 دقائق.

وبدورها، تنفي روسيا أي انتهاك للمجال الجوي لأي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو).