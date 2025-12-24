هيفاء وهبي جريئة.. 20 صورة لـ أجمل إطلالات النجمات احتفالا بالكريسماس

حرصت عدد من النجمات على مشاركة متابعيهن لحظات احتفالهن بالكريسماس، واستعدادا لهذه المناسبة، تألقن بإطلالات أنيقة وجريئة باللون الأحمر الناري وتصاميم شتوية مميزة.

فيما يلي، أبرز وأجمل إطلالات النجمات خلال احتفالات الكريسماس:

هيفاء وهبي

اختارت الفنانة هيفاء وهبي فستانا قصيرا باللون الأحمر الناري من خامة المخمل، مكشوف عند منطقة الصدر ومزود بإكستنشن بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا مع التركيز على العينين، و تسريحة شعر منسدلة على الجانبين. نسقت الإطلالة مع حذاء أسود، ومجوهرات ماسية من حلق وقلادة وخاتم.

إلهام شاهين

ظهرت الفنانة إلهام شاهين بتوب شتوي باللون الأحمر الناري مع بنطلون أسود من الجلد، مكملة الإطلالة بحذاء طويل من الجلد.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين، وزينت الإطلالة بإكسسوارات بسيطة من حلق وخاتم وساعة يد.

كارول سماحة

ارتدت المطربة كارول سماحة فستانا طويلا باللون الأحمر الناري بقصة الكب، مزين بتطريز معدني على شكل أوراق شجر ذهبية عند الصدر، مع قفازات طويلة بنفس اللون، مع تسريحة شعر انسيابية.

إليسا

بينما تألقت الفنانة إليسا مرتدية فستان قصير باللون الأحمر الناري من المخمل، بقصة الكب، مع قفازات وقبعة رأس بنفس اللون، كما اختارت مكياجا ناعما وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين، مع إكسسوارات بسيطة من حلق واحد.

بشرى

خطفت الفنانة بشرى الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة، ارتدت فيها بالطو باللون الأخضر مع توب أسود وبنطلون جينز فاتح، ونسقت الإطلالة مع حذاء أسود وقبعة رأس بيضاء وقفازات يد حمراء، واعتمدت مكياجا ناعما يناسب أجواء الاحتفال.