أشعل الأكاديمي التركي، أويتون أرباش، موجة تفاعل واسعة بعد ظهوره في بث مباشر على إحدى القنوات التركية، ليس بسبب آرائه، بل بسبب تصرف مفاجئ لفت أنظار المشاهدين.

وخلال استضافته في برنامج لمناقشة ظاهرة إدمان المخدرات وتداعياتها الاجتماعية، أخرج أرباش "رزمة" من النقود من جيبه وبدأ في عدّها أمام الكاميرا بانتباه شديد.

وكان أرباش يتحدث في سياق الحلقة عن تأثير المحيط الاجتماعي، مؤكدا أن الأصدقاء والبيئة المحيطة يلعبون دورا حاسما في البدايات، غير أن سلوكه غير المألوف طغى سريعا على مضمون النقاش.

وسرعان ما انتشرت المقاطع المصورة على منصات التواصل، لتنهال التعليقات بين مندهش وساخر.

بعض المتابعين تساءلوا إن كانت تلك الأموال هي مقابل الظهور الإعلامي، بينما ذهب آخرون إلى إطلاق نكات عن حاجته لحساب مصاريفه بعد انتهاء الحلقة، في حين عبر فريق ثالث عن قلقه من حالته النفسية.

وفي المقابل، خرج مدافعون عنه إلى العلن، موضحين أن لديه حالة صحية خاصة، وأنه يتمتع بقدرات ذهنية عالية، وقد شخص مؤخرا بمتلازمة أسبرجر، ما قد يفسر بعض تصرفاته غير النمطية، مطالبين بتجنب القسوة في الحكم عليه.

Oytun Erbaş, Anadolu’nun kendisi olabilir mi?



Erbaş,canlı yayın esnasında aniden cebinden para çıkarıp saymaya başladı.



Cebinde 650₺ olduğunu gören Erbaş, parayı cebine geri koydu. pic.twitter.com/KTzPVkLu1h — Odak TV (@OdakTV1) December 23, 2025

