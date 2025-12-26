القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت قرية الدير التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية واقعة مثيرة، عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر مجموعة من الأشخاص يحملون أسلحة بيضاء وأنبوبة غاز أثناء اقتحامهم أحد المقاهي، ومحاولة إشعال النيران داخله، ما تسبب في حالة من الذعر والفزع بين المواطنين ورواد المقهى.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من كشف ملابسات الواقعة وضبط المتورطين فيها.

وأوضحت التحريات أن سبب الواقعة يعود إلى خلاف على أسعار المشروبات بين صاحب المقهى وعدد من الشباب المترددين عليه، تطور إلى مشادة كلامية تدخل على إثرها صاحب المقهى وقام بطردهم خارج المكان، الأمر الذي أثار غضبهم ودفعهم للعودة مرة أخرى حاملين أسلحة بيضاء وأنبوبة غاز، في محاولة لاستعراض القوة وترويع صاحب المقهى ورواده، دون نية إلحاق أي أذى بالمواطنين.

وخلال التحقيقات، أقر المتهمون بأن ما حدث كان بدافع الغضب فقط، مؤكدين أن الهدف اقتصر على التهديد والتخويف دون إحداث إصابات، وأن استخدام الأسلحة البيضاء وأنبوبة الغاز كان بغرض الترويع لا أكثر.

وكانت معلومات قد وردت إلى اللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، من المقدم مصطفى كامل، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، بشأن رصد الفيديو المتداول، وعلى الفور باشرت الأجهزة الأمنية فحصه وتحديد هوية المتورطين.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث مركز شرطة طوخ من ضبط 3 متهمين، أقروا بصحة اعترافاتهم، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الرابع الهارب.

وأكدت التحريات أن الواقعة لم تسفر عن أي إصابات بشرية، واقتصرت على الترويع فقط، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية تمهيدًا لعرض جميع المتهمين على جهات التحقيق المختصة.

اقرأ أيضًا:

"ولعوا في المقهى بأنبوبة غاز".. تحريات أمنية عاجلة لضبط الجناة بطوخ

استخدموا أسطوانة غاز.. ضبط 3 متهمين بإشعال النار داخل مقهى بطوخ