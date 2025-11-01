فرح ببلاش.. عريس يعتمد حيلة ذكية لتغطية تكلفة الفرح

كتب - محمود عبده :

في خطوة مبتكرة وغير تقليدية، وجد رجل الأعمال الفرنسي داغوبيرت رينوف طريقة فريدة لتغطية تكاليف زفافه، مستخدما بدلة العريس كوسيلة دعائية للشركات الناشئة، لتصبح قصة زفافه حديث الإعلام وريادة الأعمال في آن واحد.

ففي يوليو الماضي، أعلن رينوف من مدينة ليل عن خطته لتغطية مصاريف حفل الزفاف عبر بيع مساحات على السترة للشركات، حيث تم خياطة شعارات 26 شركة، بما في ذلك شركته الخاصة CompAi، على بدلة العريس، وفقا لموقع RT.

تعاون رينوف مع خياط محترف لتحويل السترة إلى لوحة فنية ومبتكرة، تمثل مزيجا من شركات الذكاء الاصطناعي، وبرمجيات الخدمة، وأدوات التقنية.

ويصف رينوف نفسه على LinkedIn بأنه مهندس برمجيات سابق تحول إلى مؤسس شركات ناشئة، مشيرا إلى أنه أمضى خمس سنوات وأنفق أكثر من 100 ألف دولار على تأسيس شركته قبل مواجهة "انهيار شديد".

ليست هذه المبادرة الأولى لاستغلال المناسبات الشخصية للدعاية، لكنها تميزت بتفردها ودقة تنفيذها، حيث أصبح كل شعار على البدلة تحية للشركات الداعمة.

وبالنسبة للعلامات التجارية، شكلت هذه الخطوة فرصة منخفضة التكلفة وذات تأثير كبير، مع ظهور غير تقليدي على منصة غير متوقعة، وهي "بدلة زفاف شخصية".

كما يقول رينوف: "إذا كنت سترتدي بدلة مرة واحدة، فلماذا لا تدع شركات SaaS تتحمل التكلفة؟".

We did it fam pic.twitter.com/DsQcGuwNJT — Dagobert - Corporate sellout 👔 (@dagorenouf) October 27, 2025 ">

