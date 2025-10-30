مقابل 25 دولار.. مقهي يتيح للزبائن تجربة دور "الخادمات"

أطلق أحد المقاهي في اليابان تجربة ترفيهية غير تقليدية تتيح للزوار العيش في دور "الخادمات" مقابل رسوم تبلغ نحو 25 دولارا، في أجواء مستوحاة من عالم الأنمي.

ويحمل المقهى اسم "المقهى حيث يمكنك أن تصبح خادما"، ويتيح للزائرات ارتداء فساتين خادمات أنيقة وتقديم الشاي والحلوى لشخصية "أوجو-ساما"، وهي سيدة راقية وغنية كثيرا ما تظهر في الأعمال اليابانية المصورة.

وبسبب عدم توفر غرف لتبديل الملابس، يرتدي المشاركون الزي المخصص فوق ملابسهم، وتشمل التجربة أيضا جلسات تصوير تُمكن الزوار من التقاط صور لأنفسهم أثناء أداء الدور، وفقا لموقع "hindustantimes".

ويقول منظمو الحدث إن التجربة مفتوحة لكلا الجنسين، لكن الإقبال الأكبر جاء من الرجال الراغبين في خوض التجربة ضمن أجواء مرحة خالية من ضغوط العمل الحقيقي في مجال الخدمات.

إحدى المشاركات عبّرت عن سعادتها قائلة: "أصبحت خادمة، وكان الجو مبهجا للغاية، هذا الحدث هو الأروع في العالم".

وقال أحد الزوار: " كان الجميع ودودين للغاية، كما كانت جلسة التصوير ممتعة، أشكر القائمين على التجربة".

ردود الفعل على تجربة المقهى على مواقع التواصل الاجتماعي

تباينت ردود الأفعال على التجربة بين مؤيدين ومنتقدين، وصفها البعض بأنها "هروب ممتع من الواقع"، معتبرين أن ارتداء فستان الخادمة تجربة فريدة ومسلية لا تتاح في الحياة اليومية.

وقال أحد المشاركين: "إنها تجربة رائعة، فالكثيرون يستمتعون بخدمة الآخرين في أجواء مرحة وبعيدة عن ضغط العمل الحقيقي".

في المقابل، انتقد بعض المستخدمين الفكرة بسخرية، وكتب أحدهم: "الدفع لخدمة الآخرين؟"، بينما لفت آخر الانتباه إلى جانب مختلف من التجربة قائلا: "بصراحة، ما يثير فضولي هو كيف يعيش الموظفون دور السيدة الثرية 'أوجو-ساما'."

