"مزجت بين الطبيعة والطب".. خبير أثري يكشف أسرار جمال وجاذبية كليوباترا

الملكة كليوباترا لم تكن جاذبيتها تقتصر فقط على ملامحها الساحرة، بل كانت تمتلك شخصية قوية وذكاء، كما أنها اعتمدت على الطبيعة للحفاظ على نضارة بشرتها وشعرها.

وفي هذا السياق، نرصد لكم أسرار جمال وجاذبية الملكة كليوباترا، وفقا لما كشفه الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات الدكتور أحمد عامر في تصريح خاص لـ "مصراوي".

أوضح عامر إن كليوباترا هي ملكة من العصور البطلمية تميزت بجمال ورقي عظيم تؤكده الجداريات والاكتشافات الأثرية المصرية.

وأوضح أحمد إن كليوباترا كان لها طريقة فريدة للعناية الشخصية حيث كانت تصنع المنتجات التي تستخدمها مثل العطور أو الكحل بنفسها.

وأشار الخبير الأثري إن كليوباترا اشتهرت بـ مكياج عيون فريد ومميز، وكانت تتفنن في صنع الأدوات التجميلية عن طريق خلط عدة ألوان متناسقة.

ولفت أن نمط مكياج عينيها يعتبر أيقونة خالدة، حيث لا يزال رائجا حتى اليوم، وتقلده العديد من النساء حول العالم.

وبالإضافة إلى الهدف التجميلي، كانت الأدوات والألوان التي تصنعها بنفسها تحتوي على مواد طبية تساعد على حماية العين من الأمراض، حيث أنها كانت تستعمل كحل العين المصنوع من نبات الجالينا الأسود أو الملكيت الأخضر الممزوج بالتوابل، مما يشير إلى حرصها على دمج الجمال بالصحة.

وبالإضافة إلى أنها كانت تميل إلى استخدام مجموعة من مستحضرات التجميل المصنوعة طبيعيا من معادن وصخور ونباتات.

وعرفت أيضا كليوباترا بـ بشرتها النقية، كما أن ملابسها كانت تصنع من الحرير الصيني.

اقرأ أيضا:

من الحضارة القديمة إلى المتحف المصري الكبير.. كيف تطور الزي الفرعوني عبر الزمن؟

أغرب 5 عادات للضيافة في العالم.. بيقدموا للضيف مياه المطر

مستوحاة من أناقة ملكات مصر.. مصممة أزياء تعلق على إطلالات النجمات بالزي الفرعوني

دنفر الدولي.. قصة المطار الأكثر رعبا وغموضا في العالم

"رعب وأساطير".. أغرب 6 أماكن مسكونة بالأشباح حول العالم









