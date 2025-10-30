تحولت إلى فنادق ومعالم سياحية .. أغرب 3 مراحيض حول العالم

فقد ملامحه في حادث.. رجل يحصل على أول وجه مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد

في بعض المدن حول العالم، تحولت المراحيض من مجرد أماكن لقضاء الحاجة إلى معالم معمارية مذهلة وفنادق فاخرة.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم أبرز 3 مراحيض تحولت إلى فنادق ومعالم سياحية، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" وموقع "ndtv".

المساحة الثقافية العامة لعالم دونهوانج النقي

تحول هذا المرحاض إلى معلم ثقافي يطلق عليه اسم "المساحة الثقافية العامة لعالم دونهوانج النقي"، ويقع في مدينة دونهوانج ويتكون من طابقين ويتميز بجداريات مستوحاة من ثقافة دونهوانج وجدران زجاجية فائقة الوضوح في الخارج وأيضا يحتوي على غرفة للأمهات والرضع مزودة بطاولات رضاعة مضادة للبكتيريا ومقاعد أمان للأطفال ونظام تنظيف ذاتي ومناطق جلوس ومرافق مجهزة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

المرحاض العام الفيكتوري، الولايات المتحدة

تم تحويل المرحاض العام الفيكتوري والذي يطلق عليه اسم "The Netty" إلى فندق يحتوي على غرفتين فقط، يمكن الوصول إلى كل منهما عبر سلم من الشارع.

كما إن التصميم الداخلي لكل غرفة يجعل من الصعب تصديق أن الغرف كانت تحتوي على صهاريج ومغاسل في السابق، مع وجود أزهار عتيقة تزين الجدران.

ويحتوي أيضا على مرحاض باللون الأزرق، وسيجد الضيوف بداخله مستحضرات تجميل للشعر واليدين والجسم.

نزل تسوالو، أفريقيا

تحول وادي منعزل في نزل تسوالو بجنوب أفريقيا إلى مرحاض يسمح للضيوف الجلوس والتأمل في مراعي السافانا والكثبان الرملية الحمراء والجبال القديمة.