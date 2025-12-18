أمريكا تعلق على صفقة الغاز الإسرائيلي إلى مصر.. ماذا قالت؟

علقت وزارة الخارجية الأمريكية، على صفقة الغاز الإسرائيلية المصرية، مؤكدة أنه تشكل انتصارا كبيرا للأعمال التجارية والتعاون الإقليمي الأمريكي.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان اليوم الخميس، إن موافقة إسرائيل على اتفاقية شيفرون للغاز الطبيعي مع مصر بقيمة 35 مليار دولار، تشكل انتصارا كبيرا للأعمال التجارية والتعاون الإقليمي الأمريكي.

وأكدت الخارجية أن اتفاق الغاز لا يعمل على تعزيز أمن الطاقة فحسب، بل يدعم أيضاً الجهود الأوسع نطاقاً لتحقيق الاستقرار وإعادة بناء قطاع غزة.