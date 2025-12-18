إعلان

أمريكا تعلق على صفقة الغاز الإسرائيلي إلى مصر.. ماذا قالت؟

كتب-عبدالله محمود:

10:31 م 18/12/2025

وزارة الخارجية الأمريكية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علقت وزارة الخارجية الأمريكية، على صفقة الغاز الإسرائيلية المصرية، مؤكدة أنه تشكل انتصارا كبيرا للأعمال التجارية والتعاون الإقليمي الأمريكي.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان اليوم الخميس، إن موافقة إسرائيل على اتفاقية شيفرون للغاز الطبيعي مع مصر بقيمة 35 مليار دولار، تشكل انتصارا كبيرا للأعمال التجارية والتعاون الإقليمي الأمريكي.

وأكدت الخارجية أن اتفاق الغاز لا يعمل على تعزيز أمن الطاقة فحسب، بل يدعم أيضاً الجهود الأوسع نطاقاً لتحقيق الاستقرار وإعادة بناء قطاع غزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الخارجية الأمريكية أمريكا تعلق على صفقة الغاز الإسرائيلي صفقة الغاز الإسرائيلي إلى مصر اتفاقية شيفرون للغاز الطبيعي مع مصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

* المغرب يتوج بكأس العرب
خفض أم تثبيت.. مصرفيون يتوقعون قرار المركزي لسعر الفائدة الخميس المقبل
مصر تحدد 3 خطوط حمراء بشأن السودان.. وتلوح باتفاقية الدفاع المشترك
مدبولي يكتب عن الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح.. كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟