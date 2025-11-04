جائزة غير متوقعة من جيم صيني لمن يخسر 50 كيلوجرام خلال 3 أشهر

جائزة غير متوقعة من جيم صيني لمن يخسر 50 كيلوجرام

كتبت- شيماء مرسي

أطلقت صالة ألعاب رياضية صينية مسابقة مثيرة للجدل لإنقاص الوزن، حيث أعلنت عن تقديم سيارة بورش فاخرة كجائزة لمن ينجح في إنقاص 50 كيلو جرام من وزنه خلال ثلاثة أشهر.

وأعلنت الشركة أن الفائز سيحصل على سيارة بورش باناميرا بسعرٍ 1.1 مليون يوان، وفقا لما كشفه موقع "ndtv".

ويتطلب التسجيل في المسابقة رسوما قدرها 10 آلاف يوان، تغطي تكلفة الوجبات والإقامة المشتركة في معسكر تدريبي مغلق بالكامل.

وأوضح مدرب الصالة الرياضية الصيني "وانج" إن الحد الأقصى للمشاركين في المسابقة يبلغ 30 شخصا، وقد سجل حتى الآن سبعة أو ثمانية متسابقين.

وحذر الأطباء من فقدان هذا القدر الكبير من الوزن خلال فترة قصيرة، حيث قد يؤدي ذلك إلى فقدان العضلات ونقص العناصر الغذائية واختلال توازن الأملاح وحصوات المرارة وإجهاد القلب.

وأوضح الأطباء إن فقدان 5 كيلو جرام يوميا قد يؤدي إلى فقدان العضلات بدلا من تقليل الدهون، مما قد يسبب اختلالات هرمونية وتساقط الشعر وانقطاع الطمث لدى النساء.

كما حذر جراح الجهاز الهضمي الصيني بو يانسونج: "فقدان الوزن بهذه السرعة قد يرهق الأعضاء ويهدد الحياة، لذا ينبغي أن يكون فقدان الوزن تدريجيًا، مما يسمح للدماغ ودهون الجسم والعضلات والأعضاء بالتكيف مع توازن الطاقة الجديد".

وأثار تحدي إنقاص الوزن حالة من الجدل بين مستخدمي الإنترنت الصينيين، وعلّق أحد المستخدمين ساخراً: "إذا خسرت 50 كيلو جرام فلن يتبقى لي سوى 5 كيلوجرامات".

وأشار آخر إلى إنه لا أحد يستطيع تحقيق هذا.