أغرب الحيوانات في العالم.. لن تصدق أن بعضها موجود فعلًا

20 صورة لأجمل بحيرات العالم التي لم تسمع عنها من قبل

في أعماق الطبيعة توجد مخلوقات تبدو كما لو أنها خرجت من خيال المؤلفين، لكنّها حقيقة بيولوجية مدهشة.

هذه مجموعة مختارة من أغرب الحيوانات، وصفها وخصائصها الفريدة.

في التقرير التالي يستعرض لكم موقع مصراوي "لايف استايل" أبرزهم وفق ما جاء في "LiveScience"، Science Focus".

الطائر النتن

الـ Hoatzin يعيش في أحراش الأمازون ومجاري الأنهار في أمريكا الجنوبية.

يُعرف بأنه طائر يأكل تقريبًا أوراق النباتات فقط، ويستخدم جهازًا هضميًا يشبه أمعاء الأبقار حيث يُخضّب الطعام بطريقة التخمر في crop (جيب كبير في المريء) قبل أن يُكمل العمليات الهضمية.

هذا التخمّر ينتج غازات ورائحة قوية تشبه رائحة الأبقار الروثية، لذا سُمّي الطائر الطائر النتِن.

عندما يقلب فرخه صغيرًا، يمتلك مخالب على الأجنحة تساعده على التسلق ميزة تشبه ما كان لدى الطيور القديمة.

بالرغم من مظهره الغريب، الطائر ليس ضعيفًا تمامًا، لكنه طيرانُه محدود ويقضي معظم الوقت يتغذّى ويهضم.

الخُلد ذي الأنف النجمي

يعيش هذا الكائن في الولايات المتحدة وكندا، في الأراضي الرطبة والمناطق التي تحتوي على تربة رطبة ومستنقعات.

ما يجعله غريبًا هو أنفُه النجمي، وهو عبارة عن 22 شعيرة لحمية (tentacles أو أشكال قُريبة من الأذرع) تدور حول فتحات الأنف، تشكّل ما يبدو كنجم لامع أو جهاز استشعار حي.

تلك الشعيرات حسّاسة جدًا، تحتوي على آلاف المستقبلات العصبية، تساعده في التعرف على الفرائس بسرعة مذهلة، حتى تحت الماء أو في الأوساخ، حيث يمكنه شم أو استشعار الأشياء من خلال فقاعات أو ملامسة مباشرة وفق National Geographic.

جمبري المانتس

هذا المخلوق البحري يعيش قرب الشعب المرجانية في المحيطين الهندي والهادئ.

يمتاز بقدرة غير عادية على ضرب فريسته بسرعة هائلة باستخدام مجسّات أمامية قوية، مثل مطرقة أو رمح، حسب النوع.

القوة التي يولدها ضربة المانتس شرم تُحدث فقاعات (cavitation) بسبب الضغط، وعند انفجار هذه الفقاعات يُمكن أن تصل درجات الحرارة مؤقتًا إلى آلاف الدرجات (لفترات قصيرة جدًا)، مما يُضاعف تأثير الضربة.

عيونه أيضًا مدهشة جدًا يرى ألوانًا كثيرة جدًا وبقدرة على التمييز بين تدرّجات ضوئية لا تراها معظم الحيوانات.

خنفساء الوردة الوردية

أصغر أنواع المدرّعات، لون وردي ناعم، شحوب خارجي تقريبًا بلا دِروع ثقيلة مثل غيرها، شكل غريب وجذّاب.

الآكل الشُوكّي

من الثدييات التي تبيض مثل البطاطس، لديه مُرقبة تناسُلية فريدة، فتحة ذو أربعة رؤوس يُستخدم في التكاثر.

يعيش في أستراليا وغينيا الجديدة، يتغذى على الحشرات خصوصًا النمل والنمل الأبيض، ويستخدم أنيابه وأسلوبه الخاص للتنقيب.

اقرأ أيضًا:

5 فوائد لتناول كوب من عصير الأناناس على جسمك

أنغام تخطف الأنظار بفستان أسود مرصع بالألماس في موسم الرياض 2025

مجوهراتها تخطت الـ 2 مليون جنيه.. نيللي كريم تتألق بإطلالة فاخرة

"سر اللون البرتقال".. رزان مغربي تخطف الأضواء في أحدث ظهور

احرص عليه.. مشروب أخضر يغسل السموم ويقوي المناعة