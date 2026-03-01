إعلان

رغم سيطرة الشاشات.. لماذا لا يتخلى عشاق القراءة عن الكتب الورقية؟

كتب : نرمين ضيف الله

05:00 م 01/03/2026

سر تمسك عشاق القراءة بالكتب الورقية

تزامنا مع فعاليات معرض الكتاب، يعود الحديث مجددًا عن سحر الكتب الورقية وعلاقتها الخاصة بقرّائها، في وقت تتسارع فيه وتيرة التحول الرقمي.

ورغم هيمنة الشاشات، ما زال عشّاق الورق يشكّلون حالة ثقافية فريدة، لفتت انتباه العديد من الجمهور.

ارتباط حسي عميق بالكتاب

بحسب صحيفة "The Guardian"، فإن عشّاق الكتب الورقية لا يقرأون بعقولهم فقط، بل بحواسهم جميعًا؛ من ملمس الغلاف إلى رائحة الصفحات وصوت تقليبها، ما يجعل القراءة تجربة شعورية متكاملة.

قدرة أعلى على التركيز والانغماس

كما أن القراءة الورقية تقلل من التشتت الذهني، وتساعد القارئ على الانغماس في النص لفترات أطول مقارنة بالقراءة الرقمية.

تقدير أكبر لقيمة المعرفة

بينما محبو الكتب الورقية يتعاملون مع الكتاب بوصفه مخزونًا معرفيًا طويل الأمد، لا مادة سريعة الاستهلاك، وهو ما يعكس نظرتهم العميقة للعلم والثقافة.

ميل واضح للتجارب الكلاسيكية

وغالبًا ما ينجذب عشّاق الكتب الورقية إلى الأدب الكلاسيكي والطبعات التقليدية، باعتبارها امتدادًا لتاريخ إنساني وثقافي طويل، وتساعد الصفحات الورقية القارئ على ربط المعلومات بمكانها داخل الكتاب، ما يعزز الفهم ويقوي الذاكرة.

وتتطلب القراءة الورقية تتطلب تخصيص وقت محدد، وهو ما يجعل عشّاقها أكثر تنظيمًا وحرصًا على خلق بيئة هادئة للقراءة، وسواء كانت مكتبة منزلية أو عامة، ينظر عشّاق الكتب الورقية إلى المكتبات باعتبارها أماكن حيّة مليئة بالذكريات والأفكار، كما أن القارئ الورقي يميل إلى الاحتفاظ بكتبه لسنوات، معتبرًا إياها جزءًا من تاريخه الشخصي والثقافي.

شغف أصيل بالقراءة نفسها

ورغم تفضيلهم للورق، فإن جوهر حب هؤلاء يكمن في القراءة ذاتها، لكنهم يرون أن الكتاب الورقي يمنحهم تجربة أكثر عمقًا وصدقًا.

