"هيام" تطلب خلع زوجها: "رجعت من الشغل لقيت واحدة معاه في الشقة"

أقامت سيدة تُدعى "هيام. س"، 29 عامًا، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالبة إنهاء علاقتها الزوجية بعد زواج استمر عامين، مبررة طلبها بتعرضها لصدمة نفسية عقب اكتشافها، بحسب أقوالها، وجود سيدة أخرى داخل منزل الزوجية.

وقالت المدعية في دعواها إنها لاحظت خلال الفترة الأخيرة تغيرًا في سلوك زوجها، تمثل في كثرة غيابه وافتعاله المشكلات وإخفاء هاتفه المحمول، ما أثار شكوكها.

تفاصيل دعوى خلع بسبب خيانة زوجية

وأضافت أنها ذات يوم عادت من العمل إلى المنزل في وقت مبكر على غير المعتاد، لتفاجأ بوجود سيدة داخله، مؤكدة أن زوجها استخرج نسخة إضافية من مفتاح الشقة دون علمها.

وأوضحت أن الواقعة تسببت لها في أزمة نفسية شديدة، خاصة لوقوعها داخل غرفة نومها، مشيرة إلى أنها فقدت الشعور بالأمان داخل منزلها، وغادرت إلى منزل أسرتها قبل أن تقرر اللجوء للقضاء.

وطالبت الزوجة في دعواها بالخلع مقابل تنازلها عن حقوقها الشرعية، فيما حملت الدعوى رقم 439 لسنة 2025، ولا تزال منظورة أمام المحكمة دون صدور حكم نهائي حتى الآن.

