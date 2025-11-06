مجوهراتها تخطت الـ 2 مليون جنيه.. نيللي كريم تتألق بإطلالة فاخرة

أطلت الفنانة نيللي كريم بإطلالة خطفت الأنظار من توقيع إيلي صعب، خلال مشاركتها مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

الفستان الذي ارتدته نيللي كريم من تصميم إيلي صعب هو جزء من مجموعة Stellar المميزة.

وجاء تصميم الفستان مختلف بشكل منسدل وطويل باللون الأسود "الكب"، مما أبرز قوام نيللي كريم.

وتعرف تصاميم إيلي صعب في هذا اللوك، بفساتين الهوت كوتور (Haute Couture).

تتراوح أسعار الفساتين السواريه من إيلي صعب بشكل عام من حوالي 30,000 دولار إلى 80,000 دولار أو أكثر.

واختارت نيللي كريم مكياج ناعم بدرجات النيود يناسب الإطلالة من إبداع خبير تجميل"ojmakeupartist".

وجاءت تسريحة الشعر المنسدلة للخلف والانسيابية، برعاية مصفف الشعر "sebastianiskander".

والسيشن تصوير أحمد زملوط.

وارتدت مجوهرات متميزة من دار "orlov" العالمية لتصميم المجوهرات، مما منحها بريق لامع.

المجوهرات

وتزينت نيللي كريم بمجموعة من المجوهرات التي تتميز بتصميمها الراقي الذي يشبه مجرة من النجوم.

يشمل هذا الطقم قرطًا متطابقًا وعقدًا يتكون من ثلاث طبقات مزينة بأحجار الزمرد وسوار.

السوار:

السوار من سبايك سيجنتشر كروكو مرصع بالألماس بالكامل، ذهب أبيض.

السعر:

يبلغ سعره 44.800 يورو أي ما يعادل 2,444,640 جنيه مصري.

طقم من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا مرصع بـ 4.84 قيراطًا من الماس وزوج من عيون الزمرد الكولومبي المقطوع على شكل ماركيز بوزن 0.10 قيراط (للمقاس 16) - ذهب عيار 18 قيراطًا، وزن 35 جرامًا.

الحلق:

أقراط SKIN 5 ELEMENTS مرصعة بالألماس والزمرد بالكامل، ذهب أبيض.

السعر:

تبلغ قيمته48.800 يورو، أي ما يعادل 2,661,040 جنيه مصري

48.800 يورو تعادل حوالي 2 مليون و661 ألف جنيه مصري تقريبًا.

هو عبارة عن ذهب أبيض عيار 18 قيراطًا مع ماسات بيضاء وزنها 1.66 قيراطًا وزوج من الزمرد الكولومبي على شكل كمثرى وزن كل منهما 0.8 قيراطًا معتمد من معهد الأحجار الكريمة الأمريكي ذهب عيار 18 قيراطًا وزنه 13.4 جرامًا.

القلادة:

قلادة جلدية مزدوجة الصف مرصعة بالألماس والزمرد، ذهب أبيض.

السعر حسب حسب الطلب.

ذهب أبيض عيار 18 قيراطًا مع ماسات بيضاء بوزن 14.14 قيراطًا وزمرد كولومبي مركزي على شكل كمثرى بوزن 2 قيراط معتمد من GIA (يعتمد سعر التجزئة على حجم مركز الزمرد الكولومبي)

ذهب عيار 18، 72 جرام.

معلومات عن مجوهرات أورلوف:

المؤسسون: أنجيلا وكريستيان أورلوف.

تاريخ التأسيس: 2011.

مكان الصنع: فالينزا، إيطاليا.

الفلسفة التصميمية: مستوحاة من "الفخامة الأصلية" ورمزية التمساح (القوة، الرشاقة، والجمال الخالد).