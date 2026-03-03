إعلان

تقديرًا لمسيرته الإعلامية.. مجدي الجلاد يكرم الإعلامي توفيق عكاشة

كتب : أحمد العش

01:27 ص 03/03/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مجدي الجلاد يكرم الإعلامي توفيق عكاشة (1)
  • عرض 4 صورة
    مجدي الجلاد يكرم الإعلامي توفيق عكاشة (3)
  • عرض 4 صورة
    مجدي الجلاد يكرم الإعلامي توفيق عكاشة (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كرم الإعلامي والكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، الإعلامي توفيق عكاشة في نهاية البث المباشر الذي أجرته الإعلامية حياة الدرديري خلال برنامجها "حكايات حياة"، تكريمًا لمسيرته الإعلامية وجهوده في المشهد الصحفي والإعلامي خلال هذه الفترة.

وأعرب "عكاشة" من جهته عن امتنانه لهذا التكريم، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تعكس تقدير الوسط الإعلامي لجهود الصحفيين والإعلاميين، وتعمل على تعزيز التواصل بين الأجيال الإعلامية المختلفة.

وشهد البث المباشر تفاعلًا واسعًا من الجمهور، حيث تضمن طرحًا عميقًا للعديد من القضايا الإقليمية، مقدّمًا إجابات واضحة على التساؤلات التي تشغل أذهان المتابعين من مختلف أنحاء العالم العربي.

اقرأ أيضًا:

توفيق عكاشة: هيبة البرلمان ضاعت.. وهذا رأيي في انتخاب "بدوي" رئيسًا للنواب (فيديو)

"المفروض يقدمه رجل".. توفيق عكاشة يكشف لأول مرة اسم صاحب فكرة برنامج دولة التلاوة

توفيق عكاشة: ترامب قد يخسر ثروته وحياته بسبب تأخره في ضرب "محور الشر"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

توفيق عكاشة حياة الدرديري الحرب على إيران شهر رمضان مجدي الجلاد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بينها مصر.. أمريكا تطالب رعاياها في 14 دولة بالمنطقة بالمغادرة فورا
شئون عربية و دولية

بينها مصر.. أمريكا تطالب رعاياها في 14 دولة بالمنطقة بالمغادرة فورا
"تقديرا لجهوده".. قرار رسمي من الزمالك بشأن ممدوح عباس
رياضة محلية

"تقديرا لجهوده".. قرار رسمي من الزمالك بشأن ممدوح عباس
تقديرًا لمسيرته الإعلامية.. مجدي الجلاد يكرم الإعلامي توفيق عكاشة
أخبار مصر

تقديرًا لمسيرته الإعلامية.. مجدي الجلاد يكرم الإعلامي توفيق عكاشة

فوائد لا حصر لها.. بهار أصفر يخفف التهاب القولون وينظم الجلوكوز
نصائح طبية

فوائد لا حصر لها.. بهار أصفر يخفف التهاب القولون وينظم الجلوكوز
تركي آل الشيخ بصحبة أنغام وأسرتها خلال تواجده بالقاهرة (صور)
دراما و تليفزيون

تركي آل الشيخ بصحبة أنغام وأسرتها خلال تواجده بالقاهرة (صور)

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بث مباشر.. حياة الدرديري تستضيف توفيق عكاشة بـ"مصراوي"