كرم الإعلامي والكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، الإعلامي توفيق عكاشة في نهاية البث المباشر الذي أجرته الإعلامية حياة الدرديري خلال برنامجها "حكايات حياة"، تكريمًا لمسيرته الإعلامية وجهوده في المشهد الصحفي والإعلامي خلال هذه الفترة.

وأعرب "عكاشة" من جهته عن امتنانه لهذا التكريم، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تعكس تقدير الوسط الإعلامي لجهود الصحفيين والإعلاميين، وتعمل على تعزيز التواصل بين الأجيال الإعلامية المختلفة.

وشهد البث المباشر تفاعلًا واسعًا من الجمهور، حيث تضمن طرحًا عميقًا للعديد من القضايا الإقليمية، مقدّمًا إجابات واضحة على التساؤلات التي تشغل أذهان المتابعين من مختلف أنحاء العالم العربي.

