الطبيعة مليئة بالكثير من المخلوقات ذات الألوان الخلابة، والأشكال البهية التي تعتبر تجسيدا حيا لقوس قزح في السماء.

وفي هذا التقرير نستعرض 6 طيور ملونة، ونستكشف لماذا هي الأجمل في العالم، وتبدو كأنها من عالم خيالي بحسب موقع "wildlifediscoveries".

الكوازال المتألق

يُعرف هذا الطائر بجماله الفريد وريشه الأخضر الزمردي مع صدرٍ أحمرٍ لامع، وهو جوهرة في غابات أمريكا الوسطى السحابية، ولقد كان مُقدسًا في بعض البلدان بسبب مظهره الخلاب النادر.

الطائر الكيتيل بيلد توكان

يشتهر بمنقاره الكبير المُلون بألوان زاهية تتراوح بين الأخضر والبرتقالي والأزرق، مما يمنحه مظهرًا كأنه من لوحات فنانين واقعيين.

يعيش في الغابات المطيرة بأمريكا الوسطى والجنوبية ورمزًا للتنوع الاستوائي.

ببغاء قوس قزح

تتميز هذه الببغاوات الأسترالية بألوان فاقعة على جسمها كله من رأس أزرق وعينين مشرقتين إلى صدر برتقالي وأجنحة خضراء مما يجعلها تبدو كأنها قطعة فنية تطير.

البط المندرين

من أكثر أنواع البط جمالًا في العالم، بفضل ريشه المزخرف بألوان متعددة من الأرجواني والبرتقالي إلى الأزرق والأبيض، كما لو كان يرتدي بدلة مصممة خصيصًا من قبل الطبيعة.

الطاووس الهندي

ريشة الطاووس مليئة بألوانٍ تلمع في ضوء الشمس، خاصة أثناء عرض التودد حين ينشر الذكر ذيله الضخم المزين بنقوشٍ تشبه العيون البراقة.

هذا العرض البصري يجعله من أشهر الطيور الملونة في العالم.

طائر الجنة ويلسون

من الطيور الأكثر روعة في العالم، يتميز الذكر بريشٍ أحمر وأصفر وفيروزي زاهي وذيلٍ ملتف فريد، ويُؤدي رقصات رائعة لجذب الأنثى، مما يجعله تحفة فنية حقيقية في عالم الطيور.

