دعت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، مواطنيها إلى مغادرة أكثر من 12 دولة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك السعودية والإمارات؛ بسبب تهديدات أمنية خطيرة.

وأشار البيان، إلى أن على الرعايا الأمريكيين في المنطقة المغادرة باستخدام وسائل النقل التجارية المتاحة.

وشملت الدول التي تطالب واشنطن رعاياها بمغادرتها: مصر، البحرين، الكويت، إيران، العراق، إسرائيل، الأردن، لبنان، عمان، قطر، السعودية، سوريا، الإمارات، اليمن، فضلا عن الضفة الغربية وغزة.

The @SecRubio @StateDept urges Americans to DEPART NOW from the countries below using available commercial transportation, due to serious safety risks. Americans who need State Department assistance arranging to depart via commercial means, CALL US 24/7 at +1-202-501-4444 (from… pic.twitter.com/vdplAik2Sq — Assistant Secretary Mora Namdar (@AsstSecStateCA) March 2, 2026

وتتزامن الدعوة الأمريكية، مع حملة تصعيد عسكرية تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.