بينها مصر.. أمريكا تطالب رعاياها في 14 دولة بالمنطقة بالمغادرة فورا

كتب : محمود الطوخي

12:33 ص 03/03/2026

وزارة الخارجية الأمريكية

دعت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، مواطنيها إلى مغادرة أكثر من 12 دولة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك السعودية والإمارات؛ بسبب تهديدات أمنية خطيرة.

وأشار البيان، إلى أن على الرعايا الأمريكيين في المنطقة المغادرة باستخدام وسائل النقل التجارية المتاحة.

وشملت الدول التي تطالب واشنطن رعاياها بمغادرتها: مصر، البحرين، الكويت، إيران، العراق، إسرائيل، الأردن، لبنان، عمان، قطر، السعودية، سوريا، الإمارات، اليمن، فضلا عن الضفة الغربية وغزة.

وتتزامن الدعوة الأمريكية، مع حملة تصعيد عسكرية تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

