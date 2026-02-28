داخل منزل بسيط بإحدى قرى مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، تتوارى خلف الجدران الصامتة حكاية شاب لم يعرف من الدنيا سوى المرض رفيقا، والأمل حلما بعيد المنال.

هناك يعيش "ميدو"، 23 عاما، جسد شاب بروح طفل، وملامح هادئة تخفي سنوات من المعاناة مع ضمور في المخ، مرض تسلل إلى حياته مبكرا، فقيد حركته، وأبطأ كلماته، وحرمه من أبسط حقوق الطفولة والشباب.

يجلس على سرير متواضع، ينظر بعينين تحملان براءة ثقيلة بالوجع، حين نسأله عن عمره، يتردد قليلا ثم يقول بصوت خافت:" تلاتة وعشرين"، وعن عمله، يهز رأسه نافيا ما بشتغلش حاجة بعمل فيديوهات على السوشيال، وبيدخلي فلوس منها.

لم يعرف ميدو طريق المدرسة، ولم يجلس يوما على مقعد دراسي كأقرانه، ولم يتعلم مهنة تعينه على مواجهة الحياة ومشاق الحياة، ولد كما يقول، بشكل طبيعي، لكن بعد فترة قصيرة بدأت ملامح القلق تحيط به حركات غير مفهومة، تأخر في النمو، وأعراض لم تجد لها الأسرة تفسيرا في البداية.

الفحوصات جاءت قاسية، ضمور في المخ، يحتاج إلى متابعة دقيقة وعلاج متخصص يفوق إمكانيات الأسرة.

ويؤكد ميدو أن الأمل في علاج متقدم داخل مصر يكاد يكون معدوما، وأن الحل الوحيد بحسب ما قيل لهم قد يكون في مراكز طبية بالخارج، خاصة في الولايات المتحدة، حيث يقف الحلم عند حدود القدرة.

وحين سئل ميدو: هل تتمنى العلاج؟ جاء الرد بسيطا، باردا كأنما اعتاد الوجع: "عادي"، كلمة واحدة تختصر رحلة طويلة من التعايش مع الألم، وربما استسلاما لواقع لم يمنحه فرصة الاختيار.

فقد ميدو والده منذ سنوات، ليصبح البيت أكثر صمتا وأكثر هشاشة، يعيش اليوم مع والدته وشقيقه، بينما يتحمل الشقيق الأكبر عبء الإنفاق على الأسرة، إلى جانب مسؤولياته تجاه زوجته وأطفاله.

ثلاث شقيقات يراقبن المشهد بصمت، وأم تقاوم القلق كل يوم، تخشى المستقبل أكثر مما تخشى الحاضر.

تكاليف الرعاية الصحية ترتفع، ومتطلبات الحياة لا ترحم، بينما يبقى ميدو أسير سريره وأحلام لم تكتمل.

ورغم ذلك، يطل بين الحين والآخر عبر مقاطع فيديو قصيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث بطريقته الخاصة، يتلقى تعليقات الدعم والتشجيع، و كأن العالم الافتراضي أصبح نافذته الوحيدة إلى الحياة.

